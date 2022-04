https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-importacion-de-farmacos-de-ue-y-eeuu-a-rusia-se-mantiene-a-nivel-de-2021-1124691988.html

"La importación de fármacos de UE y EEUU a Rusia se mantiene a nivel de 2021"

"La importación de fármacos de UE y EEUU a Rusia se mantiene a nivel de 2021"

MOSCÚ (Sputnik) — Las importaciones de medicamentos de los países de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos a Rusia se mantienen al nivel del año pasado... 22.04.2022, Sputnik Mundo

Precisó que solo en abril fueron declarados 4.700 toneladas de medicamentos y productos médicos.Los principales suministradores de fármacos a Rusia, agregó, son Alemania, Bielorruisa, Francia, la India y el Reino Unido.Los fármacos y otros equipos médicos no están sujetos a sanciones impuestas a Rusia por su operación especial militar en Ucrania lanzada el pasado 24 de febrero, sin embargo, las dificultades logísticas, provocadas por este conflicto, obligaron a muchas compañías farmacéuticas a cambiar de alguna manera su presencia en el mercado ruso.De este modo, la compañía francesa Sanofi detuvo nuevas entregas no relacionadas con medicamentos y vacunas vitales; la empresa japonesa Takeda Pharmaceutical Company suspendió nuevas inversiones y se negó temporalmente a realizar nuevos ensayos clínicos en Rusia; mientras la alemana Bayer anunció su intención de suspender la publicidad y las inversiones en Rusia.Al mismo tiempo, los fabricantes de equipos médicos Philips y General Electric afirmaron que no planean abandonar el mercado ruso. La compañía Siemens, que previamente había planeado detener sus exportaciones, declaró que continuará apoyando el sector médico ruso.

