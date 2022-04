https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-extradicion-de-rafael-correa-a-ecuador-no-tiene-ningun-futuro-1124722350.html

La extradición de Rafael Correa a Ecuador "no tiene ningún futuro"

La extradición de Rafael Correa a Ecuador "no tiene ningún futuro"

Fausto Jarrín, exabogado del mandatario ecuatoriano entre 2007 y 2017, criticó la acción de la Justicia de su país, al considerar que hay otras urgencias de interés nacional. En otro orden, abordamos el día después a la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a EEUU. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El Gobierno belga concedió asilo político al expresidente ecuatoriano, residente en ese país desde 2017 junto a su esposa Anne Malherbe Gosseline, nacida allí.Este asilo político "reconoce la persecución en su contra", afirmó el equipo de abogados del expresidente en un comunicado al que accedió la agencia Sputnik.Previo a que se conociera la decisión de Bruselas, este viernes 22 la Suprema Corte de Ecuador comunicó que se firmó la orden de extradición contra el ex presidente, sentenciado por el caso "Sobornos 2012-2016".El asambleísta por la Unión por la Esperanza y exabogado de Correa, Fausto Jarrín, dijo a En Órbita que la solicitud de extradición "no tiene ningún futuro".En el año 2020, un Tribunal de Casación ecuatoriano ratificó contra Correa la sentencia a ocho años de prisión, emitida en primera y segunda instancia. Esta condena también alcanza a su vicepresidente, Jorge Glas, y otros altos funcionarios de su gobierno.El domingo 10 de abril Glas dejó la prisión gracias a un recurso de habeas corpus. Jarrín se refirió a si esta solicitud se puede vincular con la liberación del exvicepresidente. "Es una reacción del Estado que usa la Justicia para amedrentar a opositores políticos", indicó.Correa fue acusado de encabezar una estructura que recibía coimas de empresarios para financiar las campañas del partido oficialista Alianza País.Jarrín explicó que con la decisión de Bélgica "se activan las garantías de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe cualquier mecanismo de extradición a una persona que recibe este tipo de asilo"."Esta petición de extradición es un revés de la Justicia ecuatoriana que desde hace cinco años se ha transformado en la caja de resonancia de cualquier tipo de escándalo, para tratar de desviar la atención de la ciudadanía de la complicadísima situación que hoy atraviesa Ecuador", indicó el entrevistado.Jarrín lamentó la "incapacidad de quienes gobiernan el país desde la salida de Correa del poder [2017] hacia la fecha. Estamos ante la peor ola de violencia en el país desde que tenemos uso de memoria y sin salir de la crisis que deja la pandemia".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el analista y documentalista hondureño Luis Méndez sobre el día después a la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a EEUU.Además, Rusia informó que su segunda fase de la operación militar contempla el control del Donbás y Ucrania del Sur.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

