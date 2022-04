https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-central-obrera-boliviana-entre-su-pasado-glorioso-y-un-presente-plagado-de-desafios-1124681780.html

La Central Obrera Boliviana, entre su pasado glorioso y un presente plagado de desafíos

La COB, fundada al calor de la Revolución Nacional de 1952, cumplió 70 años de luchas por el cumplimiento de los derechos laborales. El histórico dirigente y... 22.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

central obrera boliviana (cob)

bolivia

💬 entrevistas

mineros

campesinos

movimiento obrero

La Central Obrera Boliviana (COB), la organización de trabajadores más grande del país, cumplió 70 años de reivindicación de los derechos laborales, así como de enfrentamiento a las variadas dictaduras que abundaron en las últimas décadas. En diálogo con Sputnik, el exdirigente minero José Pimentel recordó luchas de años pasados. Y consideró que el movimiento obrero debe recuperar las grandes aspiraciones que tenía décadas atrás, cuando se proponía ni más ni menos que cambiar el mundo.Pimentel también fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional boliviano (ELN), docente universitario, ministro de Minería del Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).El nacimiento de la COB está atado al triunfo de la Revolución Nacional, en 1952, que logró el reconocimiento del Estado boliviano a las grandes masas de indígenas y campesinos que pueblan el país, entre otros muchos avances sociales."La revolución se consolidó el 11 de abril y la COB nació el 17 de abril. Es la fuerza insurreccional que prácticamente impuso la unidad de toda la gente que había participado en esa acción [la revolución]", comentó Pimentel.En este sentido, la fundación de la COB marcó el fin de varias organizaciones que hasta entonces habían agrupado a obreros o artesanos: "El nacimiento de la central hizo desaparecer a las organizaciones sindicales nacionales que existían hasta entonces, como Federación Obrera Local y otras instituciones", dijo Pimentel.Y agregó: "Todas [las organizaciones sindicales] se agruparon en torno a la COB, que tenía un proyecto político basado en la nacionalización de las minas y en la reforma agraria, pero tenía el planteamiento de participar en el Gobierno revolucionario".Este posicionamiento de la central obrera la llevó a estar presente "en el escenario político nacional durante más de 50 años de lucha combativa. Luchó contra la enajenación de la Comibol, su entrega a la tuición del Plan Triangular", que impuso Estados Unidos a Bolivia en 1961 y que implicaba, entre otros puntos, el despido de 5.000 mineros.Días atrás, Pimentel publicó un artículo en el diario La Razón justamente sobre los 70 años de la COB. En ese texto recordaba algunos hitos de la lucha obrera: "Enfrentó a los planes de estabilización monetaria en 1957, al Plan Triangular en 1961, al Sistema de Mayo en 1965, a las dictaduras militares de René Barrientos (1964-1969) y Hugo Banzer (1971-1978), y finalmente su lucha alentó la reconquista de la democracia en 1982".Para Pimentel, no es de extrañar el rol fundamental de los mineros en estas luchas, si se considera que en ese momento la minería reportaba el 75% del total de las exportaciones del país.La caídaPimentel evocó el momento en que empezó el declive de la COB, en 1982, cuando ganó la presidencia Unidad Democrática y Popular (UDP), un partido de izquierda al cual la central obrera apoyaba. Este Gobierno, que no pudo evitar una escalada hiperinflacionaria, terminó en 1985 con la renuncia del entonces presidente Hernán Siles Zuazo (1982-1985)."La COB fue presa de la crisis política y económica del Gobierno de la UDP. Su derrota también arrastró a la COB. La falta de rearticulación de las fuerzas permitió que se asentara el neoliberalismo, que prácticamente destruyó a la vanguardia de la COB, que era el movimiento minero", relató Pimentel, quien en ese momento era dirigente.Al eliminarse las fuentes de empleo, los mineros tuvieron que dedicarse a otras actividades y así se desbarató su fuerza política.La decadencia del movimiento se atribuye, según el exdirigente minero, a un trabajo muy delicado realizado por los gobiernos de las últimas décadas del siglo pasado, alineados a los intereses de EEUU."El neoliberalismo estudió a la organización sindical como tal y la destruyó. También liquidó a una dirigencia sindical histórica, que tenía objetivos políticos", diagnosticó. Y sostuvo que en los años neoliberales de los 90, "el movimiento sindical quedó relegado a su sobrevivencia, exigiendo estabilidad laboral y el aumento de sueldos y salarios"."Momentos gloriosos"En su vida como dirigente minero, Pimentel atravesó varias situaciones adversas: "He sufrido represión, he sido perseguido, he estado preso, exiliado. Pero también hemos vivido momentos gloriosos, como cuando hemos recuperado la democracia (en 1982), luego de golpes sucesivos".Y relató: "Nos sentíamos eufóricos cuando triunfó la UDP. Pensábamos que con ese Gobierno íbamos a liberarnos de la tutela del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), para emprender una política de industrialización en el país". Pero ese Gobierno de Siles Zuazo no pudo cumplir las aspiraciones de los trabajadores.Luego vinieron tiempos "muy difíciles, de mucha frustración, con la derrota de la Marcha por la Vida (en 1986) que tenía más 10.000 trabajadores de las minas en la carretera La Paz-Oruro".Los mineros, junto a otros sectores sociales, pedían trabajo y mejores condiciones de vida para la población. Víctor Paz Estenssoro era presidente por cuarta vez (1952-1956; 1960-1964; 6 de agosto al 4 de noviembre de 1964 y 1985-1989).Cuando la marcha estaba a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, el presidente decretó el Estado de Sitio. Y envió a 2.000 militares a desbaratar la movilización.El rol de la COB en 2019En los últimos años, la dirigencia de la COB asumió medidas cuestionables. El 10 de noviembre de 2019, durante el golpe de Estado, el secretario ejecutivo de la central obrera, Juan Carlos Huarachi, se sumó a los pedidos de renuncia del entonces presidente Morales.El abandono de los trabajadores fue el último golpe, que derribó a Morales ante la evidencia de que no tenía apoyo social consistente y organizado.En agosto de 2020 hubo cortes de ruta y movilizaciones en todo el país contra el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien no tuvo otra opción que llamar a elecciones en octubre de ese año, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) recuperó el poder con el 55,1% de votos.Durante y después del golpe de 2019, "la COB no tuvo la fuerza suficiente. No tiene todavía esa cantidad de militantes que antes tenía. Hoy, las organizaciones sociales, artesanales o de transportistas, tal vez tienen más afiliados que la COB", confió Pimentel.

bolivia

2022

