La ausencia de créditos bancarios limita compra y venta de autos en Venezuela

La ausencia de créditos bancarios limita compra y venta de autos en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Comprar un automóvil puede ser complejo en cualquier lugar del mundo, y en el caso de Venezuela aún más, pues la ausencia de créditos se... 22.04.2022

Sputnik recorrió diversos bancos públicos y privados de la capital para conocer qué opciones de financiamiento ofrecían y en todas afirmaron que aún no tienen previsto ofrecer créditos para compra de vehículos.En unas de las agencias, el encargado, quien prefirió no ser identificado, comentó que solo ofrecen créditos prepagados."Honestamente no vale la pena pedir un crédito de ese tipo, te prestan 4.000, pero tienes que tener 2.000 en tu cuenta y te los bloquean hasta que pagues, el interés es de más del 30% y tiene que pagar en tres meses", señaló el asesor de negocios.Segunda manoEl mercado de segunda mano se ha convertido en la primera opción para muchos, los concesionarios que antes fueron de reconocidas firmas ahora son denominados "multi marcas" y la mayoría vende vehículos a consignación.En estos concesionarios, en los que se venden autos de todas las marcas hay vehículos que van desde 9.000 hasta 70.000 dólares."Esta Terios [Toyota] 2009 con 100.000 km, te sale en 9.000 dólares, también tengo un Ford Titanium 2016, que queda en 22.000 dólares, pero es cero kilómetro. La banca no ofrece créditos, yo doy el 30%, pero yo soy el dueño del carro hasta que termines de pagar, y cobro el 5% mensual de interés", explicó el dueño de un concesionario en el norte de Caracas, quien prefirió no ser identificado.Los propietarios de concesionarios consultados por Sputnik aseguraron que la falta de créditos ha afectado el mercado y ha provocado una caída en las ventas.Para Jessica Montoya, esteticista, la posibilidad de comprar un auto siquiera de segunda mano, resulta casi imposible."A mi al mes me ingresan unos 300 dólares, muy por encima del salario mínimo [30 dólares], hace poco vendí mi carro en 1.200 dólares, y tener un poco más para comprar un vehículo en buen estado es imposible, consulté en bancos, porque había escuchado que habría créditos de nuevo y me dijeron que para nada", acotó.El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), Omar Bautista, indicó en una entrevista ofrecida al circuito venezolano Unión Radio que 1.400.000 vehículos, que equivale al 34% del parque automotor, son de origen importado, y el restante de segunda mano.Bautista indicó que la despenalización del uso del dólar, declarada en 2019, luego de 16 años de control cambiario por parte del Gobierno, ha permitido algunas mejoras en el país, pero aseguró que el crédito y la eliminación de aranceles para la importación de autopartes es vital para la recuperación del sector automotor.

