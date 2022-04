https://mundo.sputniknews.com/20220422/el-presidente-de-nicaragua-exige-a-colombia-que-respete-el-fallo-de-la-cij-1124688661.html

El presidente de Nicaragua exige a Colombia que respete el fallo de la CIJ

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exigió al Gobierno de Colombia que respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T03:32+0000

2022-04-22T03:32+0000

2022-04-22T03:32+0000

américa latina

nicaragua

daniel ortega

colombia

iván duque

la haya

centroamérica

El mandatario nicaragüense brindó un mensaje en cadena de radio y televisión, para sentar su posición ante la reacción del presidente colombiano, Iván Duque, quien afirmó que su Gobierno no permitirá que Managua limite sus derechos en el mar Caribe, contradiciendo la resolución de La Haya."[Es] una sentencia clara, irrebatible, con la potencia de la justicia [CIJ], una sentencia demoledora", declaró Ortega, quien destacó que Nicaragua se ha caracterizado por recurrir al tribunal internacional para dirimir conflictos internacionales y acatar las resoluciones de La Haya.Ortega afirmó que su Duque insultó y agredió a Nicaragua, en una posición retadora porque su Gobierno tiene el respaldo de los Estados Unidos, que ha instalado bases militares en el país sudamericano."La reacción hoy del presidente de Colombia, en vez de acatar el fallo de la corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua, apostando que ellos no se mueven de sus posiciones, que les hace ser tan retadores, porque allí están retando a la máxima autoridad que tienen los pueblos del mundo para dilucidar este tipo de problemas que es la CIJ, se están portando igual de quienes son sus grandes protectores que tienen instaladas bases [militares] en Colombia, los gobernantes norteamericanos", aseveró Ortega.Para Ortega el presidente de Colombia está replicando la misma actitud del Gobierno de los EEUU, a quien la CIJ ordenó en 1986 parar la guerra contra Nicaragua que provocó más de 50.000 muertos e indemnizar este país por la destrucción estimada en más de 17.000 millones de dólares.El presidente de Nicaragua manifestó su solidaridad con el pueblo de Colombia, al que llamó "un pueblo hermano", pero que tienen un Gobierno que no respeta la ley y que tienen su poder en las bases del narcotráfico."Han ensangrentado a ese país miles y miles de muertos todos los días allí en Colombia", apuntó.No obstante, Ortega espera que las expresiones de Duque "se queden en palabras y no pasen a tratar de violentar lo que es un derecho reconocido desde el año 2012" por La Haya.Finalmente dijo que el Ejército de Nicaragua seguirá patrullando los 75.000 kilómetros de plataforma marítima que su país recuperó por la sentencia de la CIJ en 2012 y que las fuerzas militares y policiales seguirán combatiendo el narcotráfico en las aguas del Caribe del país centroamericano."Esta es una noticia que nos llega de orgullo porque esta es triunfo de la paz", manifestó el mandatario, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta Rosario Murillo, el canciller Denis Moncada, los jefes del Ejército y la Policía Nacional, así como del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

nicaragua

colombia

la haya

centroamérica

2022

