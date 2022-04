https://mundo.sputniknews.com/20220422/el-chileno-gonzalo-lira-lopez-desaparecido-en-ucrania-hace-una-semana-esta-vivo-1124699084.html

El chileno Gonzalo Lira López, desaparecido en Ucrania hace una semana, está vivo

El chileno Gonzalo Lira López, desaparecido en Ucrania hace una semana, está vivo

MOSCÚ (Sputnik) — El escritor y cineasta chileno-estadounidense Gonzalo Lira López, desaparecido en Ucrania el pasado 15 de abril, apareció en el canal de 'The... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T12:46+0000

2022-04-22T12:46+0000

2022-04-22T12:53+0000

internacional

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

chile

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1123946877_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7c3071ccade617ec653f1ab5fb7eb973.jpg

También agregó que hasta ahora no tiene su teléfono móvil y ordenador y por lo tanto no tiene acceso a sus cuentas en redes sociales. En este contexto, señaló que no fue él quien hizo todas las publicaciones en sus cuentas durante la última semana.El escritor añadió que tampoco tiene acceso a su correo electrónico, y por lo tanto, indicó, tuvo que crear el nuevo para poder ponerse en contacto con la familia y con el público.Al mismo tiempo, precisó que actualmente tiene prohibido abandonar la ciudad de Járkov.El vídeo también fue publicado en la cuenta de Twitter de la Misión Permanente de Rusia ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra.Antes de su desaparición, el 15 de abril, el escritor realizó una serie de comentarios en Twitter criticando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que generó sospechas en redes sociales de una posible participación de terceros en el asunto.El último tuit de Lira del 26 de marzo fue: "¿Quieren saber la verdad sobre el régimen de Zelenski? Googleen estos nombres: Vlodymyr Struk, Denis Kireev, Mikhail y Aleksander Kononovich, Nestor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov, Elena Berezhnaya; si no han sabido de mí en 12 horas, pongan mi nombre en la lista".Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, en respuesta a las peticiones de ayuda de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para contrarrestar la supuesta agresión de las tropas ucranianas.

https://mundo.sputniknews.com/20220421/no-solo-gonzalo-lira-estas-son-algunas-de-las-victimas-del-regimen-de-zelenski-1124637970.html

ucrania

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, chile, 🛡️ zonas de conflicto, europa