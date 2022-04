https://mundo.sputniknews.com/20220422/diputado-de-nicaragua-descalifica-al-presidente-de-colombia-por-desconocer-a-la-haya-1124681398.html

Diputado de Nicaragua descalifica al presidente de Colombia por desconocer a La Haya

Diputado de Nicaragua descalifica al presidente de Colombia por desconocer a La Haya

MANAGUA (Sputnik) — El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wilfredo Navarro, señaló la "soberbia" del presidente de Colombia, Iván... 22.04.2022, Sputnik Mundo

"El tribunal del mundo tendrá que juzgar a Colombia por su desconocimiento, su afán y su soberbia y las actitudes del 'gorila' presidente de Colombia [Iván Duque], que no sólo desconoce las normas internacionales, los fallos internacionales sino que violenta día a día los derechos humanos de los colombianos", manifestó el legislador durante la plenaria donde el parlamento de Nicaragua celebró como "victoria" la resolución de la CIJ.Navarro exaltó a Nicaragua como un ejemplo de reconocimiento del derecho internacional para resolver sus controversias en La Haya, donde le ha tocado perder y ganar, pero ha acatado las decisiones del máximo tribunal.Recordó la sentencia de la CIJ del 27 de junio de 1986, donde la corte ordenó a Estados Unidos pagar a Nicaragua los costos de los daños provocados por la guerra financiada durante la década de los años 80 del siglo XX."Me refiero a la sentencia que condenó al Gobierno de los Estados Unidos por la agresión a Nicaragua y que hay pendiente 22.000 millones de dólares que se le deben a nuestro país y que es una deuda que no está vencida y que está allí señalando con el dedo acusador a los que promovieron la guerra en Nicaragua", manifestó.El diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez afirmó que no son casuales los triunfos de Nicaragua en La Haya durante las administraciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, 1979-1990 y 2007-2022) porque la defensa de la soberanía nacional y el proyecto histórico heredado por el general Augusto C. Sandino (1895-1934) son partes indisolubles del sandinismo."La historia no te permite mentir y ha sido el Frente Sandinista de Liberación Nacional la única institución política que ha logrado estos importantísimos triunfos en el marco de la soberanía nacional ante organismos internacionales, ser un sandinista es ser un patriota, [es] ser un revolucionario", expresó Gutiérrez.El Gobierno de Nicaragua anunció que "tomará los pasos necesarios" para ajustar su legislación con respecto a sus líneas de base recta en el Caribe y delimitar su mar territorial.

