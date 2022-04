https://mundo.sputniknews.com/20220422/cuba-y-eeuu-buscan-opciones-para-lograr-migracion-regular-segura-y-ordenada-1124690216.html

Cuba y EEUU buscan opciones para lograr migración regular, segura y ordenada

LA HABANA (Sputnik) — Cuba y EEUU sostuvieron conversaciones sobre temas migratorios en la ciudad estadounidense de Washington, las primeras que se realizan... 22.04.2022, Sputnik Mundo

cuba

eeuu

américa latina

migración

“Cuba reiteró en ronda de conversaciones migratorias en Washington DC. preocupación por medidas gobierno de EEUU que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración”, escribió el canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla en su cuenta en Twitter.En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) se recalcó que estas medidas aplicadas por el Gobierno estadounidense, entre ellas las asociadas al reforzamiento extremo del bloqueo económico, comercial y financiero que se impone a la isla desde 1962, “provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas, situación que afecta a los dos países y la región”.La nota divulgada por la Cancillería confirmó que delegación cubana insistió en la obligación del Gobierno de EEUU de garantizar la emisión en La Habana de no menos de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a ese país, compromiso que se está incumpliendo desde 2017.También la parte cubana consideró que no existe justificación alguna para mantener interrumpido ese servicio (consular) en Cuba y obligar al aspirante a emigrar, a viajar a (la embajada de EEUU en) Guyana para que su solicitud sea procesada.La delegación de la isla, encabezada por el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, reiteró, además, que EEUU debe cesar de obstaculizar y violar los derechos de los cubanos a viajar a terceros países del área, y reclamó el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales en su integralidad y no selectivamente.Por su parte, la delegación de EEUU, encabezada por la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos migratorios vigentes, de acuerdo a un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EEUU.Según el texto, la parte estadounidense expresó su compromiso de entablar conversaciones constructivas con el Gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de EEUU, y se dirigió a los servicios consulares en la embajada en La Habana, para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes.Ambas delegaciones coincidieron en que se debe trabajar conjuntamente para permitir una migración segura, legal y ordenada entre Cuba y EEUU, un tema que sigue siendo de interés mutuo entre ambas naciones.

