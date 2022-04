Biden y compañía: sonámbulos en un universo paralelo

https://mundo.sputniknews.com/20220422/biden-y-compania-sonambulos-en-un-universo-paralelo-1124716500.html

Biden no se da por enterado de que Mariúpol está bajo el control de Rusia y las fuerzas de la RPD. Sigue el cortejo de 'líderes' occidentales a Zelenski... 22.04.2022, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

ucrania

eeuu

joe biden

Rusia explica situación real en MariúpolSi la realidad no te gusta buscas pretextos para descartarla y ofreces otra versión, no importa si hay argumentos de peso para comprobarla. Así lo mostró una vez más el mandatario de EEUU, Joe Biden, al poner en duda la información de que la ciudad ucraniana de Mariúpol ha pasado bajo el control total del Ejército ruso y las milicias de la República de Donetsk. "No hay evidencia todavía de que Mariúpol haya caído completamente", dijo Biden este 21 de abril en el marco de un anuncio sobre nueva asistencia económica y en seguridad para Ucrania.Más temprano, este mismo 21 de abril el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, informó al presidente Vladímir Putin que Mariúpol estaba bajo control de las tropas rusas, aunque todavía había militares ucranianos atrincherados en las instalaciones de la planta de acero de la compañía Azovstal, una de las más grandes del país.La gran meta de la 'diplomacia' de EEUU: involucrar a China en el conflicto de Ucrania y enfrentarla con TaiwánArrastrar a China al conflicto de Ucrania, o provocar su intervención militar en Taiwán. Ambos escenarios son muy deseados por EEUU, y si se dieran los dos, sería un éxito total de la diplomacia norteamericana, tal y como evidencian sus gestiones, tanto en el teatro de Europa del Este, como también en el asiático. Y es que será el mejor pretexto para aplicar toda la batería de medidas draconianas que, sin las más mínimas dudas, tienen preparados Washington y sus vasallos para Pekín, al igual que las presentes sanciones occidentales contra Moscú, sin precedentes en la historia, tampoco son una improvisación.De hecho, EEUU no deja de amenazar a China con duras represalias en caso de que ayude a Rusia, tanto en el plano económico, como también en el plano militar, en el contexto de su operación especial en Ucrania. Un escenario probable, tratándose de "dos potencias autocráticas regidas por hombres que buscan ampliar sus territorios, con reivindicaciones históricas y geopolíticas", según sostiene en su reportaje la cadena CNN. La neutralidad de Pekín irrita enormemente a los políticos y la prensa dominante.Occidente da luz verde al asesinato de "las voces que llevan la verdad"El silencio cómplice de las democracias occidentales ante el caso del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, de quien se temía que hubiera sido asesinado por desnudar la cara nazi del régimen de Kiev, supone una clara luz verde a la eliminación física de todas aquellas voces que no estén alienadas con la narrativa mainstream.Felizmente, Lira apareció vivo tras haber permanecido secuestrado durante varios días por los llamados ‘servicios de seguridad’ de Ucrania que le arrebataron todos los equipos técnicos al también cineasta, quien también denunció que perdió el acceso a sus redes sociales. Visiblemente desgastado, el comunicador insistió en que su situación es mejor que la de muchas otras personas, en aparente alusión a un sinnúmero de cadáveres pertenecientes a críticos de Volodímir Zelenski.

