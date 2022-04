https://mundo.sputniknews.com/20220422/banorte-y-citigroup-comienzan-las-platicas-para-una-posible-compra-de-banamex-1124682922.html

Banorte y Citigroup comienzan las pláticas para una posible compra de Banamex

Banorte y Citigroup comienzan las pláticas para una posible compra de Banamex

Luego de que Citigroup anunciara que venderá su dominio de Banamex se especuló que la banca mexicana Banorte podría adquirir los servicios financieros... 22.04.2022, Sputnik Mundo

El director general de Banorte, Marcos Ramírez, dio a conocer en videoconferencia que ha comenzado el acercamiento con Citigroup para evaluar una posible adquisición de Banamex, aunque precisó que se trataría únicamente de una aproximación.Ramírez recordó que Banorte no es la única entidad financiera interesada en adquirir Banamex, quien esta semana disponibilizó los datos correspondientes para sus posibles compradores."Realmente son muchos cuartos y mucha información, empiezan a abrir su contabilidad, de todas sus empresas, de todo esto, empiezan las preguntas, falta este dato, me lo van a dar, son procesos de meses, estamos empezando esta semana, imagínate los procesos, no tenemos nada, por así decirlo", explicó.La dimensión de las operaciones y la cantidad de datos que hay que evaluar para tomar una decisión, indicó el directivo de Banorte, hará que el primer tránsito para una posible adquisición tome cerca de cinco meses.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su interés en que se concrete la venta de Banamex por los impuestos que la transacción generará en beneficio de las finanzas públicas.

