Abogado: asilo de Assange en México es "casi imposible"

"Lo que se podría hacer es brindarle un cargo diplomático. Al ser un diplomático, sos un funcionario público, por lo que eso te da un plus de seguridad mejor. Pero se necesita un salvoconducto que Inglaterra no se lo daría. Entonces, el problema es cómo Assange sale de la cárcel a la sede diplomática. No le van a otorgar el salvoconducto", señaló.