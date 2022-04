A 25 años de la operación 'Chavín de Huántar', exmilitares peruanos amenazan a Castillo

https://mundo.sputniknews.com/20220422/a-25-anos-de-la-operacion-chavin-de-huantar-exmilitares-peruanos-amenazan-a-castillo-1124720731.html

Exmilitares peruanos que participaron de la liberación de rehénes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1997 reclamaron la renuncia de Pedro... 22.04.2022, Sputnik Mundo

Un tenso momento protocolar se vivió en la Escuela Militar de Chorrillos, en Lima, cuando los comandos participantes de la denominada operación 'Chavín de Huántar', que en 1997 liberó a los 72 rehenes cautivos por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en Lima durante 126 días, decidieron no saludar e incluso retirarse ante la aparición en la ceremonia del presidente Pedro Castillo.El desaire se produce en un momento de alta tensión entre el oficialismo y una oposición que, tanto en el Congreso del Perú como en diversos ámbitos, exige la renuncia del presidente Castillo.Los excomandos de la Marina de Guerra del Perú fueron homenajeados en ocasión de la conmemoración del 25° aniversario de la operación que permitió la liberación de 72 rehenes desde la residencia del embajador japonés en Lima en 1997.Las múltiples acusaciones que la derecha peruana ha hecho sobre supuestas conexiones entre miembros del partido oficialista Perú Libre y los movimientos Sendero Luminoso y MRTA, han contribuido a fomentar un clima hostil hacia la figura de Castillo en los círculos militares.A lo anterior se suman los procesos judiciales contra exmilitares impulsados por instituciones de Derechos Humanos —y apoyados por sectores de izquierda— por ejecuciones extrajudiciales sobre tres miembros del MRTA durante la operación de rescate de rehenes de 1997. En esa ocasión fueron ejecutados 14 miembros del MRTA y murieron un rehén y dos integrantes del Ejército.Protesta militarLos excomandos de la operación 'Chavín de Huántar' no solo no saludaron a Castillo sino que se retiraron de la ceremonia antes de su llegada. Además, dijeron a medios peruanos que el país se encuentra bajo el mando de Vladimir Cerrón —líder de Perú Libre pero sin cargos en el Gobierno— y amenazan con que "darían su vida" si les "toca defender al país", para exigir la renuncia del jefe de Estado."El señor Castillo es un títere de Vladimir Cerrón y el señor Cerrón es un títere del Foro de Sao Paulo. Que escuche Castillo, volveremos a dar la vida si es necesario", afirmó un excomando ante medios locales.Los exmilitares señalan que el presidente Castillo no ha respetado la memoria de los caídos en la batalla contra el terrorismo, sean estos militares o civiles.Los excomandos exigieron la renuncia de un presidente Castillo que, según ellos, "no está capacitado para el cargo por sus ideas extremistas".Castillo: operación fue un "ejemplo" para el paísA contrapelo de las palabras de los exmilitares, Castillo fue elogioso con la operación Chavín de Huántar durante su alocución en el acto conmemorativo. El mandatario pidió replicar el "ejemplo de unidad" que representó la operación en favor de "lograr los objetivos del país".Castillo enfatizó la necesidad de unir esfuerzos para luchar contra el narcotráfico, la delincuencia, el sicariato, la violación de menores de edad y "otros males que aquejan a nuestra sociedad”."Hoy no solo celebramos el rescate de 72 rehenes que permanecieron cautivos durante 126 días por la insanía terrorista, sino que celebramos la libertad de un país que pedía a gritos la pacificación y que, lamentablemente, producto de las desigualdades sociales nos pusieron en un escenario de violencia que jamás se debe repetir", finalizó.

