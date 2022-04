https://mundo.sputniknews.com/20220421/un-avion-no-tripulado-de-la-armada-de-ecuador-cae-al-mar-en-operativo-antidrogas-1124667895.html

Un avión no tripulado de la Armada de Ecuador cae al mar en operativo antidrogas

Un avión no tripulado de la Armada de Ecuador cae al mar en operativo antidrogas

QUITO (Sputnik) — Un avión no tripulado de la Armada de Ecuador cayó al mar, frente a las costas de la provincia de Manabí (oeste), durante un operativo en el... 21.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-21T19:38+0000

2022-04-21T19:38+0000

2022-04-21T20:04+0000

américa latina

ecuador

drogas

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1124668883_0:100:1600:1000_1920x0_80_0_0_77ca32b2afa8c87eda840206f6103dba.jpg

Uno de los aviones no tripulados de la Armada cayó al mar, frente a las costas de Manabí. El aparato, conocido como UAV - Searcher, de fabricación israelí, cumplía labores de monitoreo de actividades ilícitas, informó el periódico El Universo. Según el diario, el comandante de la Armada, Brúmel Vásquez, dijo que la nave tuvo una dificultad en el motor y cayó al mar.También explicó que el avión no tenía radar por lo que no reemplazaba al radar instalado en el cantón Montecristi (Manabí), dañado desde noviembre de 2021.Añadió que el seguro se encargará de reponer el UAV – Searcher.En el operativo, realizado el 20 de abril, la Armada de Ecuador aprehendió una embarcación con un cargamento de 1,12 toneladas de droga valorado en más de 300 millones de dólares en las costas de la provincia de Manabí (oeste)."La aprehensión de la embarcación y decomiso realizado por la Armada ecuatoriana dio como resultado un total de 1.100 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización en un aproximado de 1,12 toneladas que resume un golpe al narcotráfico en más de 300 millones de dólares", dijo la Armada en su cuenta de la red social Twitter.El operativo se dio a 127 millas náuticas (204 kilómetros) de distancia del puerto de Manta, frente a las costas del sur de Manabí (oeste)Según la Armada, el alcaloide estaba oculto en el piso de una embarcación pesquera que había partido desde el cantón Pedernales, en el norte de Manabí.Dos ecuatorianos que iban a bordo de la lancha fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades judiciales.El 19 de abril, el director Antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Giovanni Ponce, dijo que su país dejó de ser un centro de acopio para convertirse en una plataforma de distribución de drogas a escala internacional.Detalló que en lo que va de 2022 se decomisaron 72 toneladas y 98 kilogramos de drogas en todo el país, lo que equivale a más de la tercera parte con respecto a las 210 toneladas que fueron aprehendidas en 2021.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, drogas, narcotráfico