La incapacidad del régimen de Kiev de hallar una fórmula viable de convivencia en un país que nunca ha sido homogéneo, arrastrando a su población al abismo de... 21.04.2022, Sputnik Mundo

Ucrania, un Estado fallido que sólo prosperó en victimizarse

Así se desprende de las declaraciones a Sputnik del experto argentino en Estudios Euroasiáticos Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, quien acaba de visitar la capital rusa para, fiel a su compromiso académico, palpar la situación de primera mano, en vez de "dejarse llevar por las mentiras de la prensa".Unas mentiras que buscan echarle la culpa del conflicto de Ucrania única y exclusivamente a Rusia, mientras que "en toda guerra, las responsabilidades son compartidas", subrayó.En este contexto, constató que Ucrania es escenario de conflicto armado desde 2014, cuando se derrocó a un "Gobierno legítimo" y comenzó una vertiginosa "'extremaderechización' de todo el espectro político", lo cual desembocó en "agresiones a los prorrusos, a los rusos étnicos, y a los rusoparlantes".Agregó que los grandes protagonistas de estas atrocidades, grupos neonazis como Azov, ni siquiera ocultan sus "tatuajes con esvásticas", algo que no molesta en absoluto a sus patrocinadores de la UE y EEUU."Eso a mí me da vergüenza", manifestó Montes, al resaltar también la responsabilidad de la OTAN, que despreció, tanto sus promesas sobre la no expansión hacia las fronteras rusas, como también las recomendaciones de no hacerlo por parte de "analistas norteamericanos" como Henry Kissinger o Noam Chomsky quienes advertían que, "tarde o temprano, Rusia iba a reaccionar" ante el avance de la Alianza Atlántica."Están usando a Ucrania como un peón geopolítico en su estrategia contra Rusia", insistió el experto, señalando que, al presidente, Volodímir Zelenski, quien no deja de 'peregrinar' por los parlamentos occidentales exigiendo "armas, armas y armas", "no le ha ido mal" su campaña mediática para victimizarse y presentar como "pacifista" al régimen de Kiev, una imagen que promueve la prensa dominante.

ucrania

eeuu

