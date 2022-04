https://mundo.sputniknews.com/20220421/sensata-clara-e-inteligente-asi-es-la-tactica-militar-rusa-en-ucrania-1124665469.html

"Sensata, clara e inteligente": así es la táctica militar rusa en Ucrania

"Sensata, clara e inteligente": así es la táctica militar rusa en Ucrania

Las tácticas militares rusas en Ucrania, especialmente hacia los mercenarios extranjeros que luchan en Mariúpol, merecen los mayores elogios no sólo en... 21.04.2022, Sputnik Mundo

Según el experto, los países occidentales enfocaron todas sus fuerzas en la preparación y el envío anticipado de mercenarios a Ucrania, que son su "reserva estratégica para cualquier país que quieren destruir"."Occidente contrata asesinos profesionales para sus propios fines e intereses. Por lo que he supervisado personalmente toda la operación militar, la táctica de los militares rusos es sensata, clara e inteligente", afirma el politólogo.Según el politólogo, las acciones rusas en Mariúpol merecen un elogio especial ya que Moscú trata de preservar tanto las instalaciones como las vidas humanas."Rusia podría haber bombardeado Azovstal y eliminarla por completo, pero no lo hizo. Rusia quiere preservar al máximo la infraestructura de esta importante planta para la propia Ucrania", puso de relieve.Agregó que Rusia, "con toda humanidad y piedad", insta constantemente a esos 2.000 mercenarios y yihadistas de Azovstal a que depongan las armas pacíficamente, comprometiéndose a preservar sus vidas.Seyed Hadi Afghahi expresó su seguridad de que Rusia al fin y al cabo neutralizará el dominio de Estados Unidos en el mundo.El mandatario ruso anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

