https://mundo.sputniknews.com/20220421/que-panorama-le-depara-a-mexico-la-demanda-historica-de-plata-1124666289.html

¿Qué panorama le depara a México la demanda histórica de plata?

El empleo de plata en la fabricación de páneles solares, tecnología que va aumentando su auge ante el desafío climático, llevará la demanda del metal a máximos... 21.04.2022, Sputnik Mundo

Este 2022 la solicitud de plata podría alcanzar los 1.100 millones de onzas, un aumento del 5% en relación con 2021 y la cifra más alta desde que se tiene registro en Metal Focus, en 2010.México sigue siendo el principal productor mundial de plata, por lo que Sputnik conversó con el economista y consultor Guillermo Barba, especializado en el mercado de estos metales, para entender los alcances del impacto de este incremento en las finanzas del país norteamericano.Barba es editor del sitio de consultoría de inversIón Top Money Report, donde el analista técnico Allan Ramírez calcula que el incremento en la demanda de plata este 2022 será incluso mayor al 5% estimado por Metal Focus.En el mediano plazo, valora Ramírez, la plata podría rebasar su punto en resistencia de 30,34 dólares la onza e incluso superar un nuevo máximo histórico este 2022, por encima de los 49,35 dólares por onza."Las personas demandarán más metales preciosos ante un escenario de estanflación y posible recesión de Estados Unidos, que bancos como Goldman Sachs ven con probabilidad que ocurra", valoró Ramírez.En ese sentido, al ser la minería en México una operación de capitales extranjeros, los beneficios directos para el país, pese al aumento, serán parciales, considera el analista económico formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."En términos de precio a quien beneficia realmente y más es a las empresas mineras, que son de capital básicamente privado, tanto nacional como extranjero", matiza Barba.Impactos ambientales de la explotación mineraIncluso las industrias verdes generan contaminantes, recuerda Barba, por lo que por supuesto que el aprovechamiento mexicano de la plata tiene una huella ambiental aunque se perfile para el desarrollo de tecnologías de cero emisiones, como los páneles solares.Sin embargo, pide recordar que la plata tiene capacidad de reciclaje."Todas las industrias generan contaminantes y la plata no es la excepción. Y no toda la plata que se requiere para este tipo de industria verde es extraída", subraya el analista financiero."Hay minería de otros metales, entre los cuales al refinar se extrae también la plata como subproducto", recuerda.En cuanto a la oportunidad de que México no sólo disponga de la plata necesaria para la fabricación de páneles solares, sino que produzca los suyos, Barba estima que en el país hay cierto rezago en esta oportunidad de aprovechamiento.Señala, además, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como en administraciones anteriores, no se identifica una estrategia prioritaria en la consolidación de tecnologías limpias."México, como país, no es un miembro destacado de las energías, la producción verde todavía también es muy pequeña, por lo cual en ese sentido no es un jugador de gran importancia", reconoce.El déficit de la plata, ¿es una amenaza?El especialista en metales recuerda que existen valores en esta industria de peso monetario, como el oro, y valores de interés industrial, como la plata por su aplicación en el desarrollo tecnológico.Metal Focus identificó que el aumento en la demanda de plata podría derivar en un déficit de su disponibilidad, sin embargo Barba contrapuntea que el comportamiento cíclico de este mineral es lo común."El mercado de la plata se mueve en ciclos y hay años en los que hay una sobreproducción de plata y otros años en los que hay un déficit de plata", recuerda."Hay existencias de plata que están allá afuera como suministro monetario, es decir, como lingotes, como monedas, y que no es de preocuparse que haya años en los que haya un déficit de plata porque siempre hay plata suficiente para proveer al mercado, de hecho el que haya un déficit es positivo para los productores de plata en el sentido de que pues eso por supuesto aumenta las probabilidades de que con una demanda creciente o por lo menos igual, los precios de la misma vayan al alza", apunta el analista.Si bien coincide con la estimación de que el precio de la plata alcanzará máximos históricos, no considera viable que sea una conducta sostenida."Es poco probable que se mantenga en niveles tan altos", explica, si bien la tendencia general a largo plazo sí será de escalada.Productores e inversionistas, de este modo, se verán beneficiados de este escenario mercantil planetario. Por ejemplo, en México es común invertir en monedas de plata como una manera de proteger sus valores ante las inestabilidades inflacionarias."Con unas tasas de interés que están en negativo en términos reales, es decir, por abajo de la inflación, dan rendimientos reales negativos, la gente seguirá recurriendo en México a la plata como una forma de proteger sus ahorros, su ingreso y su capital para ver rendimientos reales hacia el futuro", concluye.

