https://mundo.sputniknews.com/20220421/los-pensionistas-venezolanos-ganaran-30-dolares-en-mayo-y-aspiran-percibir-400-dolares-1124631849.html

Los pensionistas venezolanos ganarán 30 dólares en mayo y aspiran percibir 400 dólares

Los pensionistas venezolanos ganarán 30 dólares en mayo y aspiran percibir 400 dólares

CARACAS (Sputnik) — Pensionistas venezolanos consultados por Sputnik aseguraron que el ajuste del monto de la pensión decretado por el presidente de Venezuela... 21.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-21T00:32+0000

2022-04-21T00:32+0000

2022-04-21T00:32+0000

américa latina

venezuela

salario mínimo

pensiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108788/32/1087883242_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ca189fd95ca5604bc2ab698d3ecb8110.jpg

En Venezuela los pensionistas ganan 3,5 dólares actualmente y con el aumento a partir del primero de mayo pasarán a cobrar 30 dólares.Sonia Márquez, de 66 años, quien recibe cada mes el pago de la pensión y la jubilación, tras trabajar durante 28 años en el sistema judicial de Venezuela, indicó que el ajuste es insuficiente ante el alto costo de la vida en su país."Pienso que el ajuste debió de ser de mayor cantidad porque el dinero no alcanza, eso es por el alto costo de la vida y al alto costo de las medicinas, comida, eso es muy poco, por eso pienso que debió ser un ajuste más adecuado", aseveró.De acuerdo con información del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica alimentaria se ubicó en marzo en 471,16 dólares, por lo que el organismo señala que los ciudadanos requieren cerca de 16 salarios mínimos mensuales para adquirirla.En ese sentido, Dominga Tovar, secretaria jubilada de una unidad educativa en el estado Miranda (norte), aseguró que el actual ajuste de la pensión no es coherente con el costo de los productos en el país."Está bien que hayan dado el paso de ajustar la pensión, pero la verdad es que cuando uno va comprar por los altos precios en los supermercados al final eso no alcanza para nada", manifestó.ManifestacionesLa Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela anunció el domingo 18 de abril que el organismo tiene previsto jornadas de protestas para el martes 26 de abril y el 1 de mayo en rechazo al aumento de los pagos, por considerarlo insuficiente.El mandatario venezolano aseguró, en una transmisión en cadena nacional durante los actos conmemorativos del aniversario número 20 del intento de golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), que su Gobierno tiene previsto un plan para los adultos mayores.En su alocución, Maduro afirmó que el plan está orientado a mejorar el poder adquisitivo de los pensionados y pensionadas del país.El mandatario aseguró que la caída de los salarios está asociada con las sanciones de Estados Unidos contra su país.Agregó: "Estamos en la época del 'renacimiento', la recuperación económica irá reposicionando el estado de bienestar social".Venezuela enfrenta un bloqueo económico y más de 500 sanciones desde el año 2015, cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), declaró a la nación suramericana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para su país.

https://mundo.sputniknews.com/20220307/aumento-de-salario-minimo-venezolano-deja-un-sabor-agridulce-a-trabajadores-1122766617.html

https://mundo.sputniknews.com/20220215/el-dolar-cada-vez-menos-importante-en-america-latina-1121708682.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, salario mínimo, pensiones