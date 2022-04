https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-ministra-de-indonesia-los-paises-del-g20-a-favor-de-la-cooperacion-pese-a-las-criticas-a-rusia-1124636807.html

La ministra de Indonesia: los países del G20, a favor de la cooperación pese a las críticas a Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — Los países del Grupo de los Veinte (G20) se pronuncian por continuar la cooperación multilateral en el ámbito del foro pese a las... 21.04.2022, Sputnik Mundo

EEUU y sus aliados exigen a Indonesia, que ejerce la presidencia del G20, que niegue a representantes de Rusia la participación en eventos bajo la égida de ese grupo.Este 20 de abril, el diario The Washington Post, citando fuentes, informó que los funcionarios de varios países, incluida la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, abandonaron la reunión del G20 durante el discurso del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.El ministro participó en el encuentro por videoconferencia."Estoy convencida de que ese incidente no podrá erosionar la cooperación ni la importancia del foro del G20", expresó la titular de Finanzas de Indonesia.El G20 reúne a 19 países de todo el mundo —Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía— y a la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.Según sostiene el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el formato del G20 sigue siendo importante y Rusia está dispuesta a participar en las reuniones del grupo, pero, si la excluyen de ese formato, no ocurriría nada fatal.

