La defensa de Julian Assange podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

QUITO (Sputnik) — Una decisión final de Reino Unido en torno a la extradición o no a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tardará al menos... 21.04.2022, Sputnik Mundo

La Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, emitió el 20 de abril una orden de extradición a Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks.La orden debe ser enviada a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, para su aprobación.Poveda destacó que la decisión del 20 de abril ratifica una decisión del 14 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Londres ordenó la extradición, basado en las supuestas garantías que Estados Unidos otorga a Assange.Esas garantías son respeto del debido proceso, respeto de su salud e integridad física, garantía de que no habrá tratos inhumanos, entre otros, lo cual fue un aspecto fundamental para que se acepte la extradición.Proceso políticoLa defensa del informático australiano puede presentar sus argumentos y pruebas hasta el 18 de mayo.Patel posteriormente deberá analizar el proceso para determinar si se respetaron los derechos humanos de Assange, si la decisión puede causar la muerte del informático e incluso si se respetó el convenio de extradición con Estados Unidos."No somos tan optimistas. Hay que ser realistas: el tema es político, seguimos luchando, pero lamentablemente son casi lo mismo Gran Bretaña y Estados Unidos, y los intereses geopolíticos los une mucho más, pero de todas maneras sí tenemos opciones y seguiremos luchando", destacó Poveda.Assange aún es ecuatorianoEl abogado también reveló que Assange aún no ha perdido legalmente la nacionalidad ecuatoriana, lo cual puede ser parte de la defensa.El fundador del sitio web WikiLeaks fue arrestado por la policía británica en 2019, luego de que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) le retiró el asilo diplomático concedido en 2012 por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).En abril de 2019 Moreno revocó el asilo y al año siguiente, tras un escándalo desatado en el país por supuestas irregularidades en el proceso de concesión, inició los trámites para retirar la nacionalidad ecuatoriana, que él mismo le había otorgado.En julio del año pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo de Ecuador declaró la nulidad de la carta de naturalización que se había otorgado a Assange.Hace 6 meses Poveda interpuso un recurso de casación, que aún no ha sido resuelto por la justicia ecuatoriana.Entre los argumentos a los que acudiría la defensa de Assange está indicar que "la terminación del asilo fue ilegal" y todo lo que se hizo en el Gobierno de Moreno "fue ilícito".Esto se debe a que según Poveda nunca se dio a conocer que había el pedido de extradición y nunca se le hicieron conocer a Assange los cargos, que se activaron cuando salió de la Embajada ecuatoriana en Londres, donde estuvo refugiado durante casi siete años.Ecuador permitió este tipo de abusos y eso debe ser analizado por Patel, añadió Poveda.EEUU acusa a Assange de 17 presuntos delitos en violación de la ley de Espionaje de 1917, y uno de intromisión informática, que conllevan una pena de hasta 175 años de cárcel.Las imputaciones se relacionan con el acceso y la publicación en WikiLeaks de partes militares sobre las guerras en Irak y Afganistán, y sobre la prisión en la base de Guantánamo, así como informes diplomáticos que revelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

