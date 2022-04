https://mundo.sputniknews.com/20220421/exministro-boliviano-afirma-que-la-onu-debe-ser-modificada-porque-posibilita-el-dominio-de-eeuu-1124670241.html

Exministro boliviano afirma que la ONU debe ser modificada porque posibilita el dominio de EEUU

"Realmente hay que modificar la ONU y el consejo de seguridad; lo único que hacen es posibilitar el dominio norteamericano y sus agresiones al mundo", afirmó Echazú.La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 7 de abril la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.EEUU y sus aliados impulsaron la medida en relación con las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, que Rusia califica de "montaje" y "provocación".Por su parte, Echazú consideró que la resolución de la ONU es el "mundo del revés", ya que los que fueron los "agresores mundiales durante más de un siglo y medio" se presentan como los defensores de los derechos humanos."No se dice nada cuando están agrediendo a países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria, Afganistán, lo que está ocurriendo en Palestina, lo que pasa en Colombia, que es un aliado de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y es un Gobierno realmente genocida, tiene en su haber cientos de masacres, todos los días escuchamos la muerte de líderes campesinos, de esto no se dice nada y tampoco se sanciona a Colombia en absoluto. Nos parece inadmisible la suspensión de Rusia en ONU", agregó.Consideró que la ONU está "perdiendo el respeto en el mundo" porque no "detuvo el "ataque a pueblos enteros".Más tarde, Echazú aseveró que Washington utilizó a Ucrania para provocar a Rusia y tener una excusa para limitar su desarrollo económico y militar."Ucrania se trata de una provocación que ha estado preparando Norteamérica contra Rusia ante el declive irreversible del poder de EEUU en las últimas décadas y, paralelamente, el fortalecimiento de China y de Rusia", afirmó.Sostuvo que en el informe del Departamento de Estado en 2019 se conoció públicamente que EEUU buscó generar "provocaciones" para que Rusia se "exalte" y así no pueda introducirse en países de Europa.Echazú consideró que es una "maniobra más del imperio norteamericano", que se ha encargado de "intervenir y agredir" a muchos países en el mundo.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Las víctimas civiles en Ucrania ascendieron a 2.072 fallecidos y 2.818 heridos desde el comienzo de la operación militar de Rusia, comunicó el 18 de abril la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).

