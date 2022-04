https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-presidente-del-parlamento-venezolano-afirma-que-el-proceso-de-dialogo-esta-en-evolucion-1124635824.html

El presidente del parlamento venezolano afirma que el proceso de diálogo está en evolución

El presidente del parlamento venezolano afirma que el proceso de diálogo está en evolución

CARACAS (Sputnik) — El proceso de diálogo con sectores de la oposición venezolana se encuentra en evolución, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional... 21.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-21T02:21+0000

2022-04-21T02:21+0000

2022-04-21T02:21+0000

américa latina

venezuela

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105518/79/1055187994_0:93:3500:2062_1920x0_80_0_0_47860d46eba5a2bf84499610763112ae.jpg

A la par, Rodríguez aseguró que en el proceso de diálogo no existe quien pueda acreditarse la condición de representante de la oposición venezolana."Aquí no hay quien pueda arrogarse la condición de representante de la oposición venezolana, porque hay una fotografía electoral que hay que atender y respetar", indicó.El pasado 7 de marzo, el presidente Nicolás Maduro anunció una nueva etapa de diálogo que denominó como "reformateo", luego de la reunión que sostuvo en Caracas con una delegación de Estados Unidos.De acuerdo con el mandatario venezolano en esta fase, no solo participará la oposición, sino también todos los sectores que hacen vida en la nación caribeña, este ciclo de conversaciones viene precedido por tres mesas de negociaciones.La primera, en República Dominicana en 2017; la segunda, en Barbados en 2019; y México en 2021; las dos primeras fracasaron, y la tercera quedó suspendida, tras la extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab.El jefe del parlamento venezolano reiteró que el respeto es una de las premisas que deben mantenerse en cualquier proceso de conversación que se establezca con representantes de la oposición."Lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo, diálogo aquel en el cual encuentro entre venezolanos sea bajo el respeto, la consideración al otro y del respeto también a valores sagrados de esta República, la soberanía, la autonomía, la autodeterminación y la independencia, solo elementos que jamás estarán en una mesa de discusión, en un proceso de diálogo con cualquiera de las fuerzas políticas que estaremos", señaló.Rodríguez felicitó a los representantes de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, y destacó sus esfuerzos para impulsar el acercamiento entre los distintos sectores del país.El parlamentario ha reiterado en varias oportunidades que las condiciones para el diálogo con la oposición son diferentes, puesto que el país se encuentra en paz y en proceso de recuperación económica.Del mismo modo, Rodríguez ha manifestado que su país no permitirá el tutelaje de gobiernos extranjeros en el nuevo proceso de diálogo que iniciará la administración Maduro con todos los sectores de esa nación caribeña.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/parlamento-venezolano-aplaza-designacion-de-magistrados-para-continuar-evaluacion-1123606399.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, política