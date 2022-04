https://mundo.sputniknews.com/20220421/colombia-molesta-con-fallo-que-favorece-a-nicaragua-en-historica-disputa-maritima-1124671246.html

Colombia, molesta con fallo que favorece a Nicaragua en histórica disputa marítima

Un conflicto territorial entre los dos países inicia una nueva etapa tras el dictamen favorable a Managua por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En otro orden, parlamentarios peruanos anunciaron que no votarán a favor del proyecto de ley sobre la castración química para violadores. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente colombiano Iván Duque aseguró que su Gobierno —saliente este año— no permitirá que Nicaragua limite sus derechos en el mar Caribe.A criterio del mandatario, es obligación de su Ejecutivo defender la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los Cayos y su población.La postura de Duque responde al dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a favor de Nicaragua, en el cual exige a Colombia "cesar de inmediato su interferencia" en aguas del Caribe, que el tribunal de Justicia de la ONU considera zona económica exclusiva de Nicaragua.Según la CIJ, al interferir en actividades de barcos nicaragüenses y autorizar actividades pesqueras, Bogotá "violó los derechos soberanos" del país centroamericano.La nicaragüense Andrea Pérez Espinoza, licenciada en Relaciones Internacionales, explicó a En Órbita "la relevancia geopolítica del mar Caribe" como trasfondo de este diferendo histórico.Por su parte, el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega anunció que ajustará límites en el mar Caribe tras el fallo.Pérez Espinosa además puntualizó que en este mar "se ha estado utilizando para movimientos de seguridad del Ejército colombiano, que coopera con EEUU".El actual diferendo comenzó en 2013, cuando Managua reclamó que Bogotá habría violado el derecho internacional, al no haber aplicado un fallo de noviembre de 2012.Pérez señaló que el tenor de la actual respuesta de Duque va en línea con la intención de Colombia de evadir el fallo de la CIJ desde el año 2001."Colombia habla de proteger su soberanía nacional ya desde el Gobierno de Santos [Juan Manuel, 2010-2018] y su seguridad, en relación con la aprehensión de narcotraficantes. Pero todos sabemos que es un Estado productor de droga y que la presencia de Nicaragua en el mar Caribe no atentaría contra su seguridad", apuntó la Licenciada.La entrevistada entiende que en el futuro cercano no parece que vaya a haber una salida definitiva al diferendo. “Colombia seguirá negando este fallo mientras Nicaragua seguirá recurriendo a él", sentenció.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— al anuncio de parlamentarios peruanos que no votarán a favor del proyecto de ley sobre la castración química para violadores.Además, Rusia anunció la liberación de la ciudad de Mariúpol, en relación con su operación militar especial en Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

