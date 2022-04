https://mundo.sputniknews.com/20220420/si-esta-mujer-fuera-ucraniana-el-mundo-entero-estaria-llorando-la-historia-de-ghada-sabatein-1124587672.html

Si esta mujer fuera ucraniana, el mundo entero estaría llorando: la historia de Ghada Sabatein

Mientras el conflicto en Ucrania acapara todas las miradas, hay otro conflicto que comenzó hace décadas y sigue dejando víctimas inocentes a diario: se trata... 20.04.2022, Sputnik Mundo

Al parecer, se debe al hecho de que Sabatein no cumple con los requisitos para merecer la atención de los medios: ser de origen ucraniano. Y es que ser una madre viuda de seis hijos, que, además, padecía de graves problemas de vista, no es suficiente. Lo mismo se aplica a las demás víctimas de los militares israelíes.Durante varios años, Sabatein, de 45 años, residió en el Líbano, pero trás la muerte de su marido volvió a su pueblo natal de Husan en Cisjordania, donde estaban sus padres. Trabajaba como profesora de matemáticas.Su historia se hizo eco en las redes sociales gracias a que su muerte quedó captada en video. En las imágenes se puede ver cómo los soldados le disparan a quemarropa, sin que ella presente peligro alguno para ellos. Poco después, la madre de seis hijos murió desangrada.Al preguntarles sobre el progreso de la investigación, los representantes del Ejército israelí simplemente reiteraron la declaración que hicieron antes. De acuerdo con ellos, al acercarse a un puesto de control temporal, se le ordenó a la mujer que parase y cuando ella no se detuvo, los soldados realizaron disparos al aire y después le dispararon en las piernas.En el video se la puede ver con las manos en alto acercándose al puesto de control, algo que los soldados tildaron de "movimiento sospechoso". Los propios militares confirmaron que ella no estaba armada.Según los testigos, Sabatein, que padece de discapacidad visual, estaba cruzando la carretera y entró en pánico al oír los disparos después de que le gritaran que se detuviera, y se dirigió hacia la valla antes de ir hacia los soldados con las manos arriba.Tal y como dijo uno de sus hijos, Mohamad, estaba parcialmente ciega, y simplemente no podía discernir exactamente adónde iba, si era en dirección de los soldados, o no.Su familia niega que intentara acabar con su vida, pues estaba dedicada al cuidado de sus seis hijos.La tía de Ghada, Mona, que estaba cerca, compartió su desgarradora historia con los medios. Cuenta que tras oír los disparos, corrió al lugar de los hechos, pero los soldados no le dejaron acercarse a Ghada."Intenté acercarme, pero los soldados me apuntaron con sus armas y me dijeron que no podía hacerlo. Les dije que (Ghada) era la hija de mi hermana: ¿cómo puedo quedarme lejos de ella? Le pregunté al soldado si llevaba algo encima, y me dijo que no. ¿Hizo algo? Dijo que no", narró Mona.La situación se agrava al saber que tras dispararle, los soldados no permitieron que nadie se le acercara durante 20 minutos y solo entonces dejaron que se la llevara un auto privado a un hospital, pero ya era demasiado tarde, porque se desangró antes de poder hacer nada."Estuvo sobre el suelo desangrándose durante 20 minutos antes de que llamaran a una ambulancia. Afirman que le prestaron primeros auxilios, ¿pero por qué no llamaron a una ambulancia?", se pregunta Mohamad.Más tarde, en las redes también empezaron a circular videos de soldados israelíes que allanaron los comercios colindantes para borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad, y eliminar así las pruebas de su crímen contra una mujer inocente, de la que nadie habla, porque al igual que los refugiados que no ven Netflix ni tienen Instagram, su vida vale menos para los medios mainstream.El video del asesinato que podemos observar no se eliminó porque lo grabó un reportero palestino que estaba haciendo un reportaje sobre los efectos que tiene la presencia de los militares israelíes en el pueblo palestino de Husan.Ejecuciones extrajudiciales a diarioEl grupo de defensa de los derechos humanos israelí, B'Tselem condenó el caso y destacó que el asesinato de palestinos desarmados que no representan peligro alguno ya "no es algo excepcional".Y las declaraciones del grupo no son una exageración, pues el propio primer ministro israelí, Naftali Bennet, dijo que dio "luz verde a los soldados para que hicieran lo que quisieran en Cisjordania". Esta política tiene su coste: el mismo día en que fue asesinada Ghada, otros tres palestinos murieron también."Cuando los soldados no están aquí, todo está bien. Pero cuando están, la gente es asesinada", concluyeron en el grupo de defensa de derechos humanos.

