Rusia no planea endurecer las normas de entrada para los europeos

Rusia no planea endurecer las normas de entrada para los europeos

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no planea endurecer las reglas de entrada para los ciudadanos de los países europeos, aseveró a Sputnik una fuente en el Ministerio de... 20.04.2022

Moscú, agregó, no será la primera en imponer restricciones de entrada algunas, pero no descartó que respondería de manera simétrica a todas las medidas en su contra.El interlocutor de esta agencia señaló que Rusia tampoco planea introducir el régimen de visados para los ciudadanos de Ucrania, pese a la situación geopolítica actual.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que detenga las hostilidades.

