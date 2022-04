https://mundo.sputniknews.com/20220420/rio-de-janeiro-abre-el-carnaval-con-la-entrega-de-las-llaves-de-la-ciudad-al-rey-momo-1124623020.html

Río de Janeiro abre el Carnaval con la entrega de las llaves de la ciudad al rey Momo

Río de Janeiro abre el Carnaval con la entrega de las llaves de la ciudad al rey Momo

RIO DE JANEIRO (Sputnik) — Esta ciudad brasileña inauguró oficialmente el Carnaval, que en febrero fue aplazado por la pandemia, con la tradicional ceremonia... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T20:47+0000

2022-04-20T20:47+0000

2022-04-20T21:17+0000

américa latina

brasil

río de janeiro

carnaval de río de janeiro

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1124623469_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_2468225a8bd41d6a1c950e005d1211d1.jpg

El alcalde, Eduardo Paes, hizo la entrega simbólica de las llaves: "Vuelvo al poder el próximo lunes por la mañana; ¡el mayor espectáculo de la Tierra volvió y habrá carnaval! ¡Viva el carnaval carioca!", exclamó.El Carnaval de Río de Janeiro iba a celebrarse en febrero, pero fue aplazado a abril debido a la pandemia, sobre todo por la preocupación la variante ómicron del nuevo coronavirus; aun así, en aquellos días decenas de comparsas callejeras —conocidas como blocos— tomaron las calles al margen de las autoridades.En esta ocasión, los desfiles oficiales de las escuelas de samba tendrán lugar en el Sambódromo desde este 20 de abril y hasta el sábado 23 de abril; el Carnaval callejero formado por los blocos en principio no está dentro de la programación oficial, pero muchas de estas agrupaciones saldrán a la calle igualmente.El alcalde aseguró que no reprimirá estas expresiones espontáneas: "No pondremos a la guardia municipal a perseguir a quien quiera salir a divertirse", afirmó.Luego de varios añosPaes también recordó que la ceremonia de entrega de las llaves llevaba años sin celebrarse, no solo por la pandemia del COVID-19.Desde 2016, su antecesor en el cargo, Marcelo Crivella se negaba a hacerlo; el exalcalde era un pastor evangélico, aliado del presidente Jair Bolsonaro, con muy poca sintonía con la principal fiesta de la ciudad."Pero el carnaval resistió, la samba resistió, la cultura popular resistió", decía ahora Paes, que enfatizó que estos festejos van más allá de unos días de alegría desenfrenada: "Tiene que ver con nuestra historia, con nuestra ancestralidad, nuestra cultura, con la formación de Brasil, con la formación de lo que somos".Coronado Rey Momo por quinta vez, Wilson Dias da Costa Neto recibió las llaves de la ciudad emocionado, acompañado de la reina y las princesas del carnaval.El primer acto oficial del carnaval tendrá lugar la noche de este mismo 20 de abril con el desfile de las escuelas de samba de la Serie Oro en el Sambódromo; la primera escuela en desfilar será Emcima da hora.Para acceder a este recinto con capacidad para más de 70.000 espectadores será necesario presentar el comprobante de vacunación contra el COVID-19, una de las pocas medidas de seguridad por la pandemia que aún están en vigor en la ciudad.

https://mundo.sputniknews.com/20220419/rio-de-janeiro-se-prepara-para-su-carnaval-mas-esperado-1124577698.html

brasil

río de janeiro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, río de janeiro, carnaval de río de janeiro, 🎭 arte y cultura