https://mundo.sputniknews.com/20220420/revelan-el-origen-del-misterioso-remolino-brillante-sobre-hawai--video-1124588423.html

Revelan el origen del misterioso remolino brillante sobre Hawái | Video

Revelan el origen del misterioso remolino brillante sobre Hawái | Video

Un misterioso remolino brillante apareció en el cielo sobre las islas de Hawái el 17 de abril, generando una oleada de especulaciones sobre su origen. Sin... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T02:57+0000

2022-04-20T02:57+0000

2022-04-20T02:57+0000

tecnología

🚀 conquista espacial

telescopio

spacex

cohete espacial

hawái

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1124588398_0:0:1286:723_1920x0_80_0_0_eff25eb678e2b35be074828df66002fa.png

Así, en el video captado por el telescopio Subaru, cerca de Mauna Kea, se puede ver una etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX que volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra unas horas después de haber puesto en órbita un satélite espía.SpaceX lanzó el satélite espía para la Oficina Nacional de Reconocimiento de EEUU (NRO). El cohete Falcon 9 llevaba la nave espacial NROL-85, que despegó a las 9:13 am EDT (13:13 UTC) desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California. Con ello, la actividad y la carga útil de la nave espacial fueron clasificadas.El video captado por el telescopio "muestra la espiral característica causada por la combustión del respiradero de combustible de la etapa superior del Falcon 9, que se desorbitó sobre el [océano] Pacífico justo después del final de la primera vuelta al planeta", dijo el rastreador de satélites Marco Langbroek, con sede en los Países Bajos, a SpaceWeather.com.Langbroek observa de cerca los lanzamientos de SpaceX y ha creado unas impresionantes imágenes propias que muestran el despliegue de los satélites Starlink, que se utilizan para servicios de banda ancha en zonas remotas.La primera etapa del propulsor Falcon 9 es reutilizable y aterrizó con éxito sobre un barco no tripulado en el Océano Pacífico, según informa SpaceX. Mientras tanto, la etapa superior del Falcon 9 no es reutilizable, y después de enviar la nave a la órbita asignada, esa etapa volvió a caer naturalmente en la atmósfera para quemarse.El Subaru es un telescopio óptico-infrarrojo de 8,2 metros situado en Hawai y operado por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. La instalación funciona a 4.139 metros de altitud.Debido a las dificultades de trabajar en una atmósfera tan delgada, la mayor parte del personal de Subaru trabaja a distancia y solo un puñado de personas permanece en el lugar para operar el telescopio, según el sitio web de la instalación.Por su parte, la Subaru-Asahi Sky Camera, que capturó las imágenes, es un proyecto de cámara realizado en colaboración con el Asahi-Shimbun, un gran periódico japonés. El proyecto comenzó en 2021 para retransmitir en directo el cielo nocturno.

https://mundo.sputniknews.com/20220419/nasa-capta-al-cometa-mas-grande-jamas-observado-1124537884.html

https://mundo.sputniknews.com/20220419/cientificos-localizan-una-de-las-explosiones-mas-potentes-del-universo-1124562334.html

hawái

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🚀 conquista espacial, telescopio, spacex, cohete espacial, hawái