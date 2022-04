https://mundo.sputniknews.com/20220420/que-pasa-si-estas-dentro-de-un-auto-y-le-cae-un-rayo-este-video-lo-muestra-por-dentro-y-por-fuera-1124589163.html

¿Qué pasa si estás dentro de un auto y le cae un rayo? Este video lo muestra por dentro y por fuera

¿Qué pasa si estás dentro de un auto y le cae un rayo? Este video lo muestra por dentro y por fuera

Los rayos son una de las manifestaciones más vistosas del poderío de la naturaleza, y por desgracia, normalmente llevan a la muerte si golpean a un ser vivo... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T03:46+0000

2022-04-20T03:46+0000

2022-04-20T04:17+0000

💢 insólito

rayo

tornado

⚙️ motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1124589587_223:0:3599:1899_1920x0_80_0_0_105386ebf646339715a5cb0cee4fe858.jpg

Los protagonistas de las grabaciones son unos cazadores de tormentas en el estado de Iowa y un desafortunado Toyota Prius. En el video, grabado desde otro auto, se puede ver como el rayo golpea la parte trasera del vehículo híbrido.Aunque a velocidad normal no se puede apreciar gran cosa, a cámara lenta se puede ver incluso como el plasma viene del cielo hacia el Prius y explosiona al entrar en contacto con el auto. De hecho, también se pueden ver chispas eléctricas que van desde las partes bajas de la rueda hacia el asfalto.Pero la parte más interesante del incidente son las imágenes grabadas desde dentro del auto por el cazador de tormentas que se hace llamar More Pi. Como buen cazador de tormentas, tenía varias cámaras dentro que capturaron el momento desde distintos ángulos.Tras el fuerte estruendo y resplandor causado por el impacto del rayo, el auto se apagó y ya no pudo arrancarse. Lo mismo ocurrió con la cámara delantera, cuya imagen se quedó congelada en el momento en el que el rayo golpeó el auto.Al inspeccionar el vehículo por fuera, More Pi se dio cuenta de que el rayo lo golpeó justo en la antena, destrozándola por fuera.

https://mundo.sputniknews.com/20210724/un-rayo-golpea-un-auto-y-lo-funde-por-dentro--fotos-1114462642.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, rayo, tornado, ⚙️ motor