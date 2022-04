https://mundo.sputniknews.com/20220420/ministro-de-economia-brasil-esta-contra-las-sanciones-y-la-salida-de-rusia-del-fmi-1124589035.html

Ministro de Economía: Brasil está contra las sanciones y la salida de Rusia del FMI

Ministro de Economía: Brasil está contra las sanciones y la salida de Rusia del FMI

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil está contra las sanciones económicas impuestas a Rusia y contra la salida de este país del Fondo Monetario Internacional... 20.04.2022, Sputnik Mundo

Durante la conferencia, Guedes se mostró a favor de construir puentes en lugar de "romperlos" y también se posicionó en contra de la expulsión de Rusia del FMI porque Brasil defiende las reglas y las reglas no permiten ese escenario.El ministro de Economía de Brasil también explicó que la Constitución brasileña no permite que el país apoye sanciones que no hayan sido decididas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Preguntado por si Brasil eventualmente sería un camino para que Rusia esquive las sanciones, Guedes respondió que "no lo colocaría de esa forma".En este sentido, ponderó que Brasil forma parte del bloque de los BRICS (junto a Rusia, India, China y Sudáfrica), pero que no es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

