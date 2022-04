https://mundo.sputniknews.com/20220420/leche-materna-de-laboratorio-y-sin-participacion-animal-pues-si-1124597754.html

¿Leche materna de laboratorio y sin participación animal? Pues sí…

¿Leche materna de laboratorio y sin participación animal? Pues sí…

TEL AVIV (Sputnik) — Wilk, una empresa israelí especialista en leche cultivada en laboratorio, que lleva años preparándose para surtir el mercado de leche... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T13:04+0000

2022-04-20T13:04+0000

2022-04-20T13:18+0000

сiеnсiа y tесnоlоgíа

🥚 alimentación

oriente medio

israel

organización mundial de salud (oms)

leche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107944/88/1079448869_0:422:5133:3309_1920x0_80_0_0_a7cf0152cecceab2e89d353da4818812.jpg

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no se cansa de recomendar la leche materna como mejor inicio para la vida, como mejor fuente de nutrición, pero también de protección inmunitaria. A falta de leche materna, la segunda opción es la leche de donantes, no fórmula, recomiendan.El director ejecutivo de Wilk, Tomer Aizen, en un comunicado oficial aseguró que la compañía que dirige es la primera que puede acercarse a eso porque trabajan únicamente con leche humana, aunque "nada puede reemplazar la lactancia materna por sus beneficios significativos y valor nutricional complejo, incluidos los anticuerpos clave que se transmiten a los bebés", afirmó.Su producto, que es importante señalar que aún tardará unos años en estar en el mercado por los protocolos de regulación, pretende ser una alternativa para aquellos que prefieren dar leche humana pero tienen dificultades para amamantar, para bebés nacidos prematuramente e incluso para aquellos que no pueden consumir fórmula infantil comercial.Aizen también sugiere que no pretenden competir con las compañías de fórmula materna ni reemplazarlas, sino ser sus aliados."Es una situación en la que todos ganamos. Queremos trabajar junto con la industria y estamos buscando socios. Las oportunidades son infinitas", puntualizó.Los gestores de Wilk dicen que su objetivo es crear un producto nutricionalmente mejor y a un costo parecido al de la fórmula.La compañía de ingeniería alimenticia, antes llamada BioMilk, no es la única en dedicarse a crear leche sin intervención animal en Israel, la competencia existe, sin embargo, sus investigadores aseguran que es la única en ofrecer leche materna, terreno delicado donde los haya.¿Cómo se logra?La tecnología desarrollada por Nurit Argov-Agraman, profesora de la Universidad Hebrea quien lleva más de una década trabajando para producir la leche cultivada de origen animal, utiliza células de mamíferos que luego crecen y se cultivan en biorreactores, "combinadas con una salsa secreta", señaló Azien, refiriéndose a la tecnología de Argov-Agraman que incluye células de vacas, ovejas, cabras y otros mamíferos.La patente exclusiva, otorgada en febrero por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, protege la propiedad intelectual de la empresa y cubre los métodos y sistemas desarrollados por Wilk para el cultivo y la separación de los componentes de la leche de las células cultivadas, ya que la empresa ahora centra su atención en los procesos que aumentan el volumen de producción.Aizen destacó que la patente incluye el proceso de secreción que desarrolló Wilk para que las células se comporten "como en los mamíferos", y su objetivo es entregar componentes únicos a las industrias que necesitan estos ingredientes para que puedan integrarlos en sus propios productos.Asimismo, agregó que la compañía "ahora se está enfocando en un sistema para crear volumen".Los tiemposTanto la leche cultivada como la leche materna no animal se encuentran en etapas de desarrollo diferentes.La leche cultivada pronto pasará de la etapa de investigación y desarrollo a una etapa piloto, y espera llegar al mercado primero con un queso o yogur que contenga los componentes de leche cultivada de Wilk, probablemente en 2024.Mientras, las operaciones de la leche materna cultivada de la compañía probablemente tomarán más tiempo, estimó Aizen, ya que hay un importante trabajo preliminar regulatorio, y más etapas de validación por superar.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/joyas-hechas-con-leche-materna-o-pelo-de-bebe-la-empresa-espanola-que-triunfa-en-mexico-1122517388.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/estas-son-las-marcas-de-leche-en-polvo-vendidas-en-mexico-que-danan-la-salud-y-el-medioambiente-1124099956.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dahiana Cusnir

Dahiana Cusnir

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dahiana Cusnir

🥚 alimentación, oriente medio, israel, organización mundial de salud (oms), leche