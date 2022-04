https://mundo.sputniknews.com/20220420/kremlin-rusia-espera-la-respuesta-de-ucrania-al-proyecto-de-acuerdo-bilateral-1124594128.html

Kremlin: Rusia espera la respuesta de Ucrania al proyecto de acuerdo bilateral

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera la respuesta de Kiev al proyecto del documento con cláusulas exactas, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri... 20.04.2022, Sputnik Mundo

Kiev se retracta constantemente de lo acordado antes y cambia sus declaraciones, lo que "tiene muy malas consecuencias" para el avance de las negociaciones, señaló.Al ser preguntado sobre los plazos para recibir la respuesta, Peskov afirmó que todo depende de Kiev.La última ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada y duró alrededor de tres horas.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Sin embargo, el pasado 7 de abril, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció que en el borrador del proyecto de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, presentado por Kiev, aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul.Campeonato de WimbledonAsimismo, Peskov agregó que Moscú califica de inadmisible la posible expulsión de los tenistas rusos del Campeonato de Wimbledon.Subrayó que el propio torneo de Wimbledon se verá afectado si se queda sin tenistas rusos, que suelen ocupar "las primeras líneas del ranking mundial".El portavoz del Kremlin deseó que los atletas hagan todo para mantenerse en forma.Este 20 de abril, varios medios comunicaron que el club londinense de tenis All England Lawn Tennis y Croquet Club (Aeltc, por sus siglas en inglés) prohibió a los jugadores de Rusia participar en el Campeonato de Wimbledon, que se desarrollará entre el 27 de junio y el 10 de julio.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

