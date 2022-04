https://mundo.sputniknews.com/20220420/extradicion-de-assange-a-eeuu-representa-el-fin-de-la-libertad-de-prensa-1124621578.html

Extradición de Assange a EEUU representa "el fin de la libertad de prensa"

Extradición de Assange a EEUU representa "el fin de la libertad de prensa"

La exembajadora de Argentina en Reino Unido, Alicia Castro, criticó la decisión de Londres sobre el destino del fundador de WikiLeaks. En otro orden, la Asociación de Periodistas de El Salvador pidió la inconstitucionalidad de las reformas que prohíben informar sobre las pandillas. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-04-20T22:00+0000

2022-04-20T22:00+0000

2022-04-20T22:22+0000

en órbita

caso del fundador de wikileaks julian assange

la detención en reino unido de julian assange, el creador de wikileaks

julian assange

wikileaks

alicia castro

londres

reino unido

el salvador

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1124626783_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_631e27dd6a445b397be31b4fcf5f00ad.jpg

Extradición de Assange a EEUU representa "el fin de la libertad de prensa" Extradición de Assange a EEUU representa "el fin de la libertad de prensa"

La Justicia británica emitió una orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EEUU.Rusia criticó la medida. "La Corte de Magistrados de Westminster (Londres) interpretó la escena final en la farsa titulada 'La Justicia Británica'", dijo la portavoz de la cancillería, María Zajárova. Corresponde a la ministra del Interior británico poner "un punto formal en este proceso vergonzoso", agregó.En Órbita entrevistó a Alicia Castro, exembajadora argentina en Venezuela (2006-2011) y en Reino Unido (2012-2015). En este último país coincidió con el asilo del activista australiano en la embajada de Ecuador. La diplomática definió como una "catástrofe" la orden de extradición.La defensa del periodista australiano puede presentar sus argumentos hasta el 18 de mayo. Para Castro, a estas alturas lo único que podría detener una extradición y prisión del activista en el país norteamericano sería "una intervención del Papa Francisco"."Assange no es estadounidense ni tampoco su plataforma [WikiLeaks]. ¿Por qué, y en qué mérito, EEUU extiende su largo brazo al Reino Unido para extraditarlo a su territorio y juzgarlo según sus leyes? Es el fin de la libertad de prensa y del derecho de la información para las personas", afirmó Castro.EEUU reclama la extradición del fundador de WikiLeaks para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la Ley Nacional de Espionaje de 1917, y uno de intromisión informática.Las imputaciones, penalizadas hasta con 175 años en prisión, responden al acceso y la publicación de partes militares confidenciales de la campaña militar de EEUU en Irak y Afganistán, entre otros.“Assange no es un hacker, no trabajaba para una agencia de seguridad. Es un periodista notable que recibió información", apuntó la exembajadora argentina en Reino Unido.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la acción de la Asociación de Periodistas de El Salvador, quien pidió la inconstitucionalidad de las reformas del Gobierno que prohíben informar sobre las pandillas. Además, Rusia instó a Ucrania a buscar opciones viables para alcanzar un acuerdo en relación con el conflicto en ese país.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

londres

reino unido

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

caso del fundador de wikileaks julian assange, la detención en reino unido de julian assange, el creador de wikileaks, julian assange, wikileaks, alicia castro, londres, reino unido, el salvador, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, 📰 conflicto en el este de ucrania