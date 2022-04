https://mundo.sputniknews.com/20220420/espana-dice-adios-a-las-mascarillas-en-interiores-pero-con-cautela-1124602222.html

España dice adiós a las mascarillas en interiores, pero con cautela

MOSCÚ (Sputnik) — Desde el 20 de abril no es obligatorio llevar mascarillas en espacios interiores en España. Casi dos años después de convertirse en... 20.04.2022, Sputnik Mundo

Las excepcionesPor ejemplo, la mascarilla sigue siendo obligatoria al montar en transporte público, en establecimientos de farmacia, o en centros sanitarios, aunque se exime de su uso a los pacientes hospitalizados cuando se encuentren en su habitación. Del mismo modo, tampoco quedan exhimidos trabajadores y visitantes de residencias de mayores, pero no las personas que habiten allí.No será necesario llevarla en eventos multitudinarios, como partidos de fútbol, salas de cine o conciertos, independientemente de si se celebran al aire libre o no. Asimismo, dejará de ser obligatoria en todos los centros escolares.En los centros de trabajo, por su parte, serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que valoren la necesidad de llevar mascarillas o no, en función de las condiciones de distancia o ventilación, pero los sindicatos ya advirtieron a los empresarios que no se puede mantener su uso por razones estéticas de cara al cliente y, además, la ministra de Sanidad, Carorlina Darias, recordó este 20 de abril que "la regla general es que no se lleve".Finalmente, la nueva normativa aboga por un uso responsable de la mascarilla, recomendando —aunque no imponiendo— su uso entre la población mayor y aquellos que tengan patologías que le hagan más vulnerable al COVID-19. Es decir, salvo en algunos escenarios muy específicos, su uso pasa de ser una obligación a una opción personal.¿Demasiado pronto?Pese a la molestia que supone llevar la mascarilla, buena parte de la población ya se acostumbró a su uso. Además, pese a la mejora de la situación epidemiológica, el virus sigue generando miedo. Por ello, casi la mitad de los españoles —el 48,5%— dicen sentirse "poco o nada seguros" cuando se imaginan su día a día sin tapabocas, según revela una encuesta de 40db para medios del grupo Prisa.De hecho, según este estudio, el 54% de los españoles cree que la retirada de la mascarilla en interiores es una medida precipitada, por un 28,2% que dice que es el momento adecuado y un 10,2% que cree que llega tarde.En adición, el 70% de los encuestados afirma que es "muy probable" que sigan usandola en comercios, cines o teatros pese a no estar obligados a ello. Del mismo modo, el 62,5% se inclina por seguir usándola en centros deportivos, un porcentaje muy similar a los que seguirán haciéndolo en bares y restaurantes.Todo ello explica que en este primer día sin mascarillas la cautela reinara entre la población. En tiendas, centros comerciales y supermercados, pese a no ser obligatorio su uso, muchos ciudadanos seguían luciendo el tapabocas. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó puesta una durante su visita este 20 de abril a un centro de refugiados en la ciudad de Málaga.Un hitoEspaña aún se adapta a la nueva normativa, pero no cabe duda que el levantamiento de la obligatoriedad de las mascarillas es un hito en el devenir de la pandemia, como lo fue el levantamiento del confinamiento general —que también fue progresivo— o el fin de los toques de queda.

