El Servicio Secreto de EEUU investiga identidad de atacante de embajada de Perú en Washington

El Servicio Secreto de EEUU investiga identidad de atacante de embajada de Perú en Washington

Lima (Sputnik) — El Servicio Secreto de EEUU está investigando la identidad de la persona que intentó atacar la sede de la embajada de Perú en ese país, afirmó... 20.04.2022, Sputnik Mundo

"El Servicio Secreto está investigando eso [la identidad del atacante]. Claramente, por la acción que ha tenido, me parece que es una persona que estaba drogada o realmente demente porque verdaderamente se suicidó porque después de todo lo que le dijeron, que parara de atacar la casa, no hizo caso y atacó a la policía y decidieron dispararle", dijo De Rivero a la radio peruana RPP.Según detalló el diplomático, en horas de la mañana un hombre ingresó a los jardines de la embajada de Perú en Washington.El hombre, quien portaba un arma de fuego, rompió los vidrios de las ventanas de la sede diplomática y trató de ingresar, incidente que fue reportado de inmediato por el personal trabajador al Servicio Secreto de EEUU.Luego de advertencias y recibir una descarga eléctrica, el atacante no cesó en su intento de ingresar y fue abatido con armas de fuego por los agentes.

