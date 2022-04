https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-primer-ministro-de-haiti-lamenta-accidente-de-avion-y-anuncia-investigacion-1124630375.html

El primer ministro de Haití lamenta accidente de avión y anuncia investigación

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El primer ministro de Haití, Ariel Henry, lamentó el accidente de avión que provocó al menos seis fallecidos y varios heridos en el... 20.04.2022, Sputnik Mundo

"Lamento profundamente el accidente de una avioneta en la carretera de Carrefour, que ha causado muertos y heridos. Extiendo mi pésame a las familias de las víctimas, a quienes esta nueva tragedia acaba de sumir en la mayor desolación", escribió Henry en un mensaje en la red social Twitter.La pequeña avioneta realizó un aterrizaje forzoso en la avenida Rails e impactó contra una camioneta que transportaba pasajeros, además de otros vehículos, como consecuencia un camión de mercancías volcó, de acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales.Aún las autoridades no ofrecieron un balance oficial del accidente, aunque algunos reportes de prensa señalan que una de las víctimas podría ser de nacionalidad canadiense.Henry aseguró que instruyó a las autoridades competentes, en particular a la Oficina Nacional de Aviación Civil a iniciar una investigación para determinar las causas del suceso.Desde mediados del pasado año, cuando bandas armadas protagonizaron hostiles enfrentamientos por el control de la salida sur de la capital, se incrementaron los vuelos hacia la zona meridional del país, mientras varios críticos señalan que las autoridades no regulan estos viajes.

