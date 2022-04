https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-fmi-a-los-paises-del-g7-que-evitan-los-eventos-con-rusia-la-cooperacion-debe-continuar-1124605780.html

El FMI a los países del G7 que evitan los eventos con Rusia: "La cooperación debe continuar"

WASHINGTON (Sputnik) — La cooperación debe continuar y continuará, dijo el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando se le preguntó si es... 20.04.2022, Sputnik Mundo

El 18 de abril, la Casa Blanca dijo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, no participará en los eventos del G20 durante la sesión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de esta semana en la que están presentes representantes rusos.Más tarde, los medios informaron que los países del G7 no buscan boicotear por completo las reuniones del G20 que se llevarán a cabo esta semana.En marzo, el presidente estadounidense, Joe Biden, exigió que Rusia fuera eliminada del grupo de las economías más grandes del mundo.Ayuda a UcraniaGeorgieva también declaró que el FMI y Ucrania están en conversaciones sobre un paquete de ayuda de seguimiento para apoyar la economía de la nación después de que termine la crisis actual.Hizo hincapié en la importancia de brindar un apoyo financiero significativo a Ucrania, ya que una gran parte de la economía de la nación no está funcionando en este momento.El FMI dijo en su informe "Perspectiva de la economía mundial" el 19 de abril que se prevé que el Producto Interno Bruto [PIB] real de Ucrania se reduzca en un 35% en 2022".Georgieva agregó que Ucrania necesita 5.000 millones de dólares al mes durante los próximos tres meses según una estimación del ministerio de Finanzas del país.Si bien reconoció la incertidumbre de cómo se obtuvo exactamente el número, Georgieva expresó su confianza en que Ucrania realmente necesitaba apoyo en esa cantidad."Permítanme enfatizar, los 5.000 millones son para mantener la economía en funcionamiento, no para satisfacer las necesidades de reconstrucción que serán enormes", afirmó Georgieva.El FMI está trabajando con sus socios para garantizar que se cierre esta brecha financiera, agregó.

