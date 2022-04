El Canal de Panamá sigue siendo una “vía de tránsito neutral" a pesar de las presiones de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20220420/el-canal-de-panama-sigue-siendo-una-via-de-transito-neutral-a-pesar-de-las-presiones-de-eeuu-1124626290.html

La Autoridad del Canal de Panamá decidió no alinearse a la política de EEUU y no bloqueará el uso del Canal para barcos provenientes de Rusia, amparado en el principio de neutralidad que rige desde 1977.Esto forma parte de un acuerdo firmado entre el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, y el mandatario istmeño, Omar Torrijos, el 7 de septiembre de 1977, como complemento de los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, suscrito por ambas naciones en esa misma fecha.Allí se garantiza el tránsito seguro y abierto de las naves de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como en guerra.Tal decisión fue ratificada por la ministra de asuntos exteriores de Panamá, Erika Mouynes, en el marco de los lineamientos actuales de la política exterior panameña orientados a la defensa de sus intereses nacionales.El tema estuvo en la mesa durante la reciente visita a Panamá del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en base al pedido que hizo la embajada de Ucrania en ese país como parte de las sanciones de Occidente a Moscú.A través de un comunicado del 3 de marzo, la Autoridad Nacional respondió que "el canal sigue de cerca la situación actual en Ucrania, pero es una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral".Contante y Sonante consultó a Richard Morales, profesor de estudios en Economía Política de las universidades de Panamá, Tulane y Harvard.Para el analista, impedir el paso de barcos rusos por el canal quebraría su histórica "neutralidad" y convertiría la obra en un objetivo militar. Morales entiende que Washington está preocupado por lograr mantener a América Latina alineada con su política exterior "en un intento de reafirmar sobre la región una influencia y dominio que se agota".Según Morales, para EEUU es importante mantener a estos países en posturas similares a las de Washington, "no solo en cuanto a Rusia sino también en cuanto a China".El experto agregó que la letra del acuerdo es clara respecto de que la Autoridad del Canal "no puede legalmente sancionar a Rusia o a cualquier estado beligerante o que se encuentre en conflicto utilizando el Canal".Pero si esto sucediera, "el tratado de neutralidad, más allá de sus deficiencias, se convertiría en letra muerta, convirtiendo al Canal no solo de hecho sino de jure en un instrumento potencial de guerra".El Canal de Panamá une los océanos Pacífico y Atlántico. Por su ruta pasa el 3,5% del comercio marítimo mundial, cada año en promedio 13 mil buques lo atraviesan y en 2021 fueron 13.342, según datos oficiales.Esta vía interoceánica es utilizada por 170 países y conecta 180 rutas marítimas con destino a 1.920 puertos. Más allá de la pandemia, 2021 cerró con un récord de 516 millones de toneladas de productos y mercancías que atravesaron los 80 kilómetros del canal, un incremento del 8,7% con relación al año anterior.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

