Chequia denuncia ciberataques contra los sitios web de sus organismos estratégicos

PRAGA (Sputnik) — La Oficina Nacional de Seguridad Cibernética y de la Información de la República Checa detectó ciberataques lanzados contra los sitios web de... 20.04.2022

2022-04-20T12:23+0000

"Se registraron ataques cibernéticos lanzados, en particular, contra los sitios web de aeropuertos en las ciudades de Pardubice, Karlovy Vary y Ostrava, así como contra la página web de la empresa Ceske drahy [Ferrocarriles Checos]", dice el medio.La nota precisa que actualmente las autoridades tratan de resolver los problemas y que estos no han afectado a los pasajeros.La autoría de los ataques la asumió el grupo de piratas informáticos llamado Killnet, asociado con Rusia.Los hackers también afirmaron que habían lanzado un ataque contra el banco checo Komercni banka (Banco comercial), sin embargo los representantes del banco no lo confirmaron.

