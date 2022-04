https://mundo.sputniknews.com/20220420/campesinos-paraguayos-protestan-frente-al-congreso-contra-proyecto-de-ley-1124602724.html

Campesinos paraguayos protestan frente al Congreso contra proyecto de ley | Video

Campesinos paraguayos protestan frente al Congreso contra proyecto de ley | Video

MONTEVIDEO (Sputnik) — Campesinos paraguayos están movilizados frente al Congreso para expresar su rechazo contra la ley que, según ellos, "criminaliza" la... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T14:57+0000

2022-04-20T14:57+0000

2022-04-20T15:09+0000

américa latina

paraguay

campesinos

protestas

política

frente guasú (paraguay)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1111874243_0:378:1604:1280_1920x0_80_0_0_f39b3f360d50367fdeda02dcbef26f32.jpg

Riera adelantó que pedirá que el proyecto que eleva a seis años de pena privativa de libertad a quienes cierren rutas sea tratado en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que será este 21 de abril.El senador explicó que el objetivo es establecer una pena para los casos de bloqueos de ruta, ya que el mismo no se contempla en el actual Código Penal paraguayo.Galeano afirmó que, con la iniciativa que se está tratando en estos momentos en el Congreso, se busca que ni los transportistas, ni indígenas, ni campesinos, ni otros sectores puedan salir a movilizarse.Por otro lado, Riera dijo que aún no se decidió si impulsarán una protesta nacional por la suba de combustibles y afirmó que hoy se coordinarán las futuras acciones con otras organizaciones del departamento de San Pedro (centro).Desde este 18 de abril, camioneros realizan manifestaciones en todo el país.La Policía Nacional se declaró el 17 de abril en estado de alerta ante las movilizaciones de los transportistas e informó que dispondrá del 100% de su personal para realizar los operativos de seguridad, consignó el diario La Nación.El reclamo por el precio de los combustibles se debe a que Paraguay registró seis subas sucesivas en el plazo de 12 meses; de enero del 2021 a febrero de este año se incrementó 56%. Campesinos y trabajadores presentarán un partido Campesinos, trabajadores, movimientos sociales y sin techo presentarán el 1 de mayo un partido que disputará las elecciones presidenciales de 2023, dijo a la Agencia Sputnik Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI).Dentro del partido, están representados movimientos sociales, sin techo, campesinos, trabajadores y todos los sectores populares articulados, agregó.Sobre la posibilidad de unirse al partido Frente Guasú (izquierda), sostuvo que no descartan la posibilidad.Por su parte, el Frente Guasú inició desde fines de diciembre un proceso para unirse a otras fuerzas políticas con el objetivo de fortalecerse como una opción política de cara a las elecciones presidenciales del 2023, dijo a esta agencia el senador y exministro de Acción Social Hugo Richer.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/campesinos-paraguayos-analizaran-si-se-movilizaran-por-suba-de-combustibles-1124534292.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, campesinos, protestas, política, frente guasú (paraguay)