https://mundo.sputniknews.com/20220420/bennett-declara-que-la-marcha-ultraderechista-en-jerusalen-sucedera-el-proximo-mes-1124611525.html

Bennett declara que la marcha ultraderechista en Jerusalén sucederá el próximo mes

Bennett declara que la marcha ultraderechista en Jerusalén sucederá el próximo mes

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro, Naftali Bennett, reiteró que no respalda una marcha nacionalista judía por la Ciudad Vieja de Jerusalén y declaró que... 20.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-20T17:05+0000

2022-04-20T17:05+0000

2022-04-20T17:11+0000

internacional

israel

oriente medio

jerusalén

naftali bennett

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123650896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_326524a2cb9b41f7bd32e0b004e9736c.jpg

Y agregó: "No se puede ignorar el hecho de que este es un período muy sensible e inflamable. Lo estamos manejando con cautela".Bennett también dijo que su decisión de prohibir la entrada de judíos a la Explanada de las Mezquitas durante los últimos 10 días del Ramadán está en línea con una política implementada por su predecesor, Benjamin Netanyahu.La Explanada de las Mezquitas, llamada por los judíos Monte del Templo, es el lugar más sagrado para el judaísmo por albergar el Muro de los Lamentos, que es la pared más exterior de los dos templos judíos destruidos, y es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, tras La Meca y Medina. Los no musulmanes no pueden rezar en el recinto y tienen horas estipuladas para visitarlo. Es guardado por un custodio jordano y es centro de las tensiones entre israelíes y palestinos.

https://mundo.sputniknews.com/20220419/moscu-preocupada-por-situacion-en-torno-a-la-mezquita-de-al-aqsa-en-jerusalen-1124571224.html

israel

jerusalén

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israel, oriente medio, jerusalén, naftali bennett