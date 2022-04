AMLO se lanza otra vez contra el diario Reforma: "¿Por que mentir así?"

"Fuertísimo. Además, [lo publicaron] a ocho columnas. Imagínense, un periódico [dijo que] se contaron mal los votos. Once votos. Además, hubo una transmisión en vivo. Y [cómo se atreven a] decir: contó mal el presidente [de la Suprema Corte]. Pues no. Ayer mismo, por unanimidad, los 11 ministros sostuvieron que no se contó mal. ¿Pero por qué mentir así? ¿Por qué la actitud del Reforma? Porque lo cierto es que la resolución de la Corte no le conviene a los patrocinadores del Reforma. No le conviene a los Oxxos [marca de las tiendas de conveniencia más populares de México, usualmente señaladas por pagar tarifas de luz más bajas que una familia común]", consideró López Obrador desde Palacio Nacional, en la capital mexicana.