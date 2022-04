https://mundo.sputniknews.com/20220419/viceministro-ruso-rusia-espera-por-eeuu-para-retomar-el-dialogo-sobre-la-estabilidad-estrategica-1124550002.html

Viceministro ruso: Rusia espera por EEUU para retomar el diálogo sobre la estabilidad estratégica

Viceministro ruso: Rusia espera por EEUU para retomar el diálogo sobre la estabilidad estratégica

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a retomar en cualquier momento el diálogo con EEUU sobre la estabilidad estratégica, pero no ve que Washington tenga ese... 19.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-19T12:55+0000

2022-04-19T12:55+0000

2022-04-19T13:00+0000

internacional

eeuu

rusia

serguéi riabkov

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1111756654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1676689d53d5e64cfb3ac34c71bbd811.jpg

"Cuando [EEUU] también esté dispuesto lo vamos a confirmar, pero de momento no vemos ese deseo. Ellos cayeron en su propia trampa, poniendo condiciones totalmente separadas de la vida", dijo el vicecanciller.Señaló que EEUU "repite continuamente como un mantra la frase de que los negocios con Rusia son imposibles como siempre".Además, Riabkov afirmó que Rusia considera que la decisión de Estados Unidos de imponer moratoria a las pruebas de armas antisatélite es un paso en la dirección correcta.La víspera, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, anunció la decisión de prohibir las pruebas de armas antisatélite. Según ella, de esta manera la Administración estadounidense quiere redactar nuevas reglas y establecer normas para el trabajo en el espacio.El viceministro de Exteriores cuestionó si Washington está dispuesto a comprometerse a no desplegar tales sistemas en ninguna parte en respuesta a la moratoria rusa.También señaló que el país norteamericano hace mucho tiempo realizó las pruebas necesarias de los sistemas antisatélite, "esto se hizo en repetidas ocasiones y sin éxito".Riabkov señaló que EEUU realizó pruebas similares en el pasado, y según él, es muy posible que no necesite pruebas adicionales.

https://mundo.sputniknews.com/20220408/rusia-desvincula-el-cumplimiento-del-tratado-start-de-la-crisis-de-ucrania-1124164870.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, rusia, serguéi riabkov, europa