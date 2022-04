https://mundo.sputniknews.com/20220419/the-washington-post-los-representantes-del-g7-descartan-un-boicot-total-de-encuentros-del-g20-1124548403.html

'The Washington Post': los representantes del G7 descartan un boicot total de encuentros del G20

'The Washington Post': los representantes del G7 descartan un boicot total de encuentros del G20

WASHINGTON (Sputnik) — Los representantes de los países del G7 no participarán en el boicot total de los encuentros del G20 que se llevarán a cabo esta semana... 19.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-19T12:07+0000

2022-04-19T12:07+0000

2022-04-19T12:23+0000

internacional

g7

g20

europa

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

francia

ucrania

otan

dmitri medvédev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1124548552_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_fe52b65c8bcb1a7f736eef09d2b36f7a.jpg

Anteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que la jefa del Departamento de Finanzas de EEUU, Janet Yellen, no participará en los eventos del G20 como parte de la sesión semanal del FMI y el Banco Mundial, si a ellos asisten los representantes de Rusia.Según la fuente informada, los países del G7 no optarán por un boicot completo de las reuniones, incluso si en esos eventos participan representantes de Rusia, indicó el periódico.Como señala el medio, según el Ministerio de Finanzas del país norteamericano, Yellen, en todos los encuentros que presencie, planea pedir la suspensión de Rusia de las instituciones financieras globales.El presidente de EEUU, Joe Biden, anteriormente aseguró que estaba a favor de la exclusión de Rusia del G20, reconociendo al mismo tiempo que varios países del formato no están de acuerdo con ese paso.A su vez, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, al comentar los llamados a excluir a Rusia del G20, advirtió que esa decisión corre a cargo del propio grupo.Anteriormente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, afirmó en una entrevista con Sputnik y RT que Rusia no puede ser excluida del G20, ya que ese formato surgió de manera consensual, y denunció que el G7 ya no tiene ningún significado.Según sostiene el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, el formato del G20 sigue siendo importante, y Rusia estará lista para participar en las reuniones del grupo, pero, si la excluyen de ese formato, no ocurriría nada fatal. Reunión del G20 concluirá sin declaración finalLa reunión de ministros de Finanzas del G20 que se llevará a cabo el 20 de abril en Estados Unidos terminará sin declaración final por la participación de Rusia, aseguró la agencia DPA, citando una fuente del Gobierno alemán."Es de suponer que los representantes de Rusia también querrán tomar parte en la cita. Por eso es difícil pensar en una declaración final de consenso", indicó el medio que cita a una fuente propia.El 19 de abril el Ministerio de Finanzas de Rusia anunció que el titular de la cartera, Antón Siluánov, encabezará la delegación del país en la reunión del G20.Los participantes pueden asistir a las reuniones tanto en persona como por videoconferencia.El ministerio ruso aún no ha especificado en qué formato participará la delegación rusa en los eventos.Según la agencia, los ministros de Finanzas pretenden debatir, entre otros temas, el impacto del problema ucraniano en la economía mundial.El G20 reúne a 19 países de todo el mundo —Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía— y a la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.Rusia inició una operación militar el 24 de febrero en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, según denunciaron las dos repúblicas.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. Desde entonces las hostilidades entre el régimen ucraniano, por un lado, y las dos nuevas repúblicas, por el otro, causaron miles de muertos.

https://mundo.sputniknews.com/20220402/las-razones-por-las-que-eeuu-busca-alargar-el-conflicto-en-ucrania-1123931671.html

https://mundo.sputniknews.com/20220325/la-onu-afirma-que-corresponde-a-paises-del-g20-decidir-si-expulsan-a-rusia-del-foro-1123594618.html

https://mundo.sputniknews.com/20220418/japon-busca-llevar-a-la-reunion-ministerial-del-g20-las-pugnas-geopoliticas-con-rusia-1124500558.html

francia

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

g7, g20, europa, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, francia, ucrania, otan, dmitri medvédev, joe biden, casa blanca, eeuu