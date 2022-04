https://mundo.sputniknews.com/20220419/sheinbaum-y-adan-augusto-bajo-la-lupa-por-presuntos-delitos-electorales-1124559123.html

Sheinbaum y Adán Augusto, bajo la lupa por presuntos delitos electorales

Por supuestamente haber infringido las normas electorales, dos de las personas más cercanas al círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador serán... 19.04.2022, Sputnik Mundo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, forman parte de una carpeta de investigación recientemente iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la celebración de la consulta por la revocación de mandato, un ejercicio democrático en el que se definió si López Obrador continuaba o no en el poder. De acuerdo con reportes del diario mexicano Milenio, las autoridades recibieron 17 denuncias de parte de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes se inconformaron por el hecho de que servidores públicos —como Sheinbaum o Adán Augusto— promovieran la revocación de mandato aun cuando las leyes prohibían a funcionarios gubernamentales utilizar su posición de poder para difundir la consulta. Claudia Sheinbaum fue denunciada por panistas debido a un acto público que realizó la jefa de Gobierno capitalino el 8 de abril en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde se hizo, según los denunciantes, una apología de las políticas de López Obrador, como la reforma eléctrica. El 10 de abril, en plena jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a los funcionarios y gobernantes a no promover la revocación de mandato para no cometer delitos electorales, que ya son considerados como delitos graves por las leyes mexicanas. "La prohibición de promover la participación ciudadana por parte de funcionarios y partidos políticos sigue vigente y lo seguirá hasta las seis de la tarde. Así que cuidado: el INE sigue vigilando de la mano de la ciudadanía que las irregularidades no se vuelvan o no se estén cometiendo", añadió Córdova, quien en varias ocasiones se ha liado en pleitos mediáticos y legales con el Gobierno de López Obrador. Además, en las primeras horas de la jornada electoral, el INE ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminar una publicación de sus redes sociales, ya que ésta constituía un delito electoral por tratarse de una dependencia federal.

méxico, claudia sheinbaum, política, revocación de mandato, lorenzo córdova, andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), instituto nacional electoral (ine)