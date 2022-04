¿Qué hay detrás de la oferta de Elon Musk para comprar Twitter?

https://mundo.sputniknews.com/20220419/que-hay-detras-de-la-oferta-de-elon-musk-para-comprar-twitter-1124559538.html

Cada tuit que escribe Musk genera un impacto inmediato en los medios de comunicación de todo el mundo. En apenas 280 caracteres, el multimillonario puede hacer crecer la cotización de alguna criptomoneda desconocida o derrumbar una empresa.Recientemente, ha generado una revolución en Twitter tras su oferta de comprar el 100% de las acciones de Twitter a 54,2 dólares cada una. Es decir, desembolsar al menos 43.400 millones de dólares.Musk sostiene que si la compañía no acepta su oferta podría vender sus acciones recientemente compradas y generar una hecatombe. Desde abril, es el propietario del 9,2% de la compañía.Juan Brodersen, especialista en tecnología del diario Clarín, opina que se trata de "un elemento fuerte de presión" y que siempre está la opción de que el magnate decida fundar una red social alternativa para destronar Twitter.Hay varias razones por la que el resto de los accionistas de la red social no estarían dispuestos a dejar volar al pajarito. En primer lugar, se trata de una plataforma que con su 16 años se ha convertido en la sala de opiniones por excelencia en todo el mundo, sala a la que acuden incluso grandes personalidades del campo de la política, del espectáculo y del deporte. Cosecha casi 320 millones de usuarios. Además, algunos analistas de mercados insisten en que el precio es bajo.Por otro lado, Fred Wilson, un inversor de la compañía, dijo que más allá del dinero que se ponga sobre la mesa, no es buena idea que Twitter sea controlado por una sola persona.Por este motivo, la red social anunció que su junta directiva había adoptado un plan de derechos de los accionistas que reduciría la probabilidad de que cualquier persona, entidad o grupo pueda obtener el control total de la empresa sin pagar una prima.Musk dijo que su principal motivación para quedarse con Twitter es la extralimitación de la plataforma en la moderación del contenido y la censura. En marzo, aseguró que estaba "pensando seriamente" construir una nueva plataforma que consistiría en un algoritmo de código abierto, donde la libertad de expresión tenga la máxima prioridad y donde la propaganda sea mínima.Con un solo tuit, Musk puso en aprietos a una de las mayores redes sociales del planeta. En caso de rechazar la oferta, el magnate venderá sus acciones y eso podría desplomar el valor de la compañía. En caso de aceptar, un negocio de 16 años en el que opinan 320 millones de personas quedaría en manos de una sola persona. Lo cierto es que Musk parece estar decidido a tener su propia red social —sea Twitter o no— y está allanando el terreno.

