Pacto nuclear: "EEUU embarra la cancha y pone palos en la rueda"

Crecen las críticas a Washington por dilatar la concreción de un nuevo acuerdo sobre el Pacto de Acción Integral Conjunto (PAIC) y mantener las sanciones contra Irán.

Las actuales negociaciones que se desarrollan en Viena llevan más de un año. Si bien se anunció en más de una oportunidad que la firma de un acuerdo estaba cerca, no se ha concretado y las diferencias entre Irán y EEUU se mantienen."Estas conversaciones han demorado demasiado", dijo a Telescopio el analista internacional español Francisco José Saavedra.A criterio del entrevistado, "EEUU, lejos de intentar acercar posiciones, embarra la cancha [como se dice en fútbol] y busca que no corra el tiempo. Pone palos en la rueda".El llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) fue firmado en 2015 entre Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, China y EEUU. Esta nación abandonó el acuerdo en 2018 durante la Administración de Donald Trump.Saavedra recordó que el actual presidente de EEUU, Joe Biden, participó de la firma del acuerdo como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).Para el analista, el líder demócrata enfrenta una lucha interna en la Casa Blanca entre quienes apoyan la renovación del acuerdo y quienes lo rechazan. "El lobby israelí corta el bacalao [es decir, lidera esta última postura]", aseguró.Según Saavedra, si Washington no quiere suscribir el acuerdo que al menos "permita que el resto de los países siga adelante"."¿Por qué hay países que pueden desarrollar tecnología nuclear [por ejemplo, Israel] y a otros se les impide?", reflexionó el analista. Y agregó: "Irán hoy no es una amenaza nuclear, lo dicen todas las verificaciones".En Telescopio también consultamos al analista internacional argentino Guadi Calvo. "Washington encuentra la mejor excusa para seguir negándose al acuerdo y retirar las sanciones", señaló el experto en África, Medio Oriente y Asia Central.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

