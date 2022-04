https://mundo.sputniknews.com/20220419/mexicano-rompe-record-guinness-paso-30-dias-viendo-la-misma-pelicula-de-spider-man-1124540516.html

Mexicano rompe récord Guinness: pasó 30 días viendo la misma película de Spider Man

Sólo le tomó 720 horas, es decir, 30 días, grabar su nombre en los récords Guinness, y lo logró mirando la misma película tantas veces como nadie. 19.04.2022, Sputnik Mundo

Se trata del joven Ramiro Alanís, radicado en Florida, Estados Unidos, y de origen mexicano, quien ha visto 292 veces la película Spider-Man: No Way Home, entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022.El mismo joven tenía en 2019 un récord similar por ver 191 veces la película Avengers: Endgame, pero fue rebasado por Arnaud Klein en 2021 tras ver Kaamelott: First Instalment 204 veces.Ramiro Alanís decidió buscar inscribir su nombre en los récords Guinness en honor de su abuela Juany, quien falleció en 2019."Para que cada avistamiento sea considerado exitoso en la cuenta total, la película debe ser vista independientemente de cualquier otra actividad. Esto quiere decir que Ramiro no podía ver su teléfono, tomar una siesta o incluso pasar al baño mientras la película se estaba proyectando", especificó la organización Guinness en su plataforma de noticias.Además de entregar cada entrada a los observadores de Guinness, Ramiro tenía que contar con el testimonio de un empleado de las salas de cine que respaldara su presencia en las funciones.Dedicado al entrenamiento físico, Ramiro entiende los desafíos de ejercitarse en un gimnasio, sin embargo, los esfuerzos de romper estos récords lo han llevado a perder incluso masa muscular.Hoy en día ha memorizado los diálogos de la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya, además de que en entradas al cine gastó unos 3.400 dólares (cerca de 68.000 pesos mexicanos).

