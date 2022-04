'Marrón momia': el curioso pigmento que utilizaron muchos artistas hasta el siglo XX

https://mundo.sputniknews.com/20220419/marron-momia-el-curioso-pigmento-que-utilizaron-muchos-artistas-hasta-el-siglo-xx-1124547273.html

'Marr贸n momia': el curioso pigmento que utilizaron muchos artistas hasta el siglo XX

Durante unos cuatro siglos, desde el XVI hasta principios del XX, el polvo de momia caus贸 un verdadero furor entre la comunidad de artistas. Mezclado con brea... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Popularizado como mummy brown 鈥攎arr贸n momia鈥 o marr贸n egipcio, el pigmento era utilizado mayoritariamente para colorear sombras en la piel de los retratos. El franc茅s Martin Drolling supuestamente utiliz贸 este polvo hecho con los restos de reyes franceses desenterrados de la abad铆a real de St. Denis en Par铆s, seg煤n publica Ancient Origins. Se ha sugerido que cuadro El interior de una cocina es un ejemplo de uso extensivo del pigmento, mientras que tambi茅n se cree que la pintura de Edward Burne-Jones titulada El 煤ltimo sue帽o de Arthur en Avalon tambi茅n se pint贸 con esta t茅cnica. Otra de las obras m谩s reconocidas en la que se presume que el marr贸n momia fue utilizado es La libertad guiando al pueblo, de Eug猫ne Delacroix.Seg煤n algunos registros, para hacer el pigmento se pod铆a utilizar tanto una momia humana como felina. Seg煤n publica El Espectador, el componente que buscaban no solo artistas es conocido como bet煤n, un material negro que parece resina y que se da de forma natural.Sin embargo, seg煤n Kassia St. Clair en su libro La vida secreta de los colores, existi贸 una confusi贸n respecto a este componente y es porque en el lenguaje persa al bet煤n se lo llamaba mumyia. De ah铆 que en Europa asociaran esta palabra con las momias egipcias de forma err贸nea.Fue as铆 que terminaron utilizando ambos materiales, el bet煤n y el polvo de momia, como medicina para cualquier mal. Muchos arist贸cratas eran devotos de los supuestos beneficios medicinales que proporcionaba este polvo.Todo cambi贸 a mediados del siglo XIX y principios del XX, en la Hermandad Prerrafaelita, cuando el furor por el mummy brown se desvaneci贸 luego de que los artistas cayeran en cuenta del verdadero origen de la pintura y con el comienzo del auge de preservar las momias y su importancia cient铆fica, arqueol贸gica, antropol贸gica y cultural.Cuando el artista Edward Burne-Jones descubri贸 de qu茅 estaba hecho el mummy brown, fue a su estudio, tom贸 su tubo de pigmento e insisti贸 en darle un entierro decente. En 1964, el marr贸n momia se extingui贸 cuando C. Roberson & Co., una empresa londinense que fabrica y suministra material para bellas artes, anunci贸 que se hab铆an terminado las momias disponibles para la producci贸n de este caracter铆stico color.

