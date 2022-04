Marcha indígena en Ecuador contra un presidente que "desertó de los espacios de gobernabilidad"

https://mundo.sputniknews.com/20220419/marcha-indigena-en-ecuador-contra-un-presidente-que-deserto-de-los-espacios-de-gobernabilidad-1124575761.html

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a una movilización nacional en contra del Gobierno. En otro orden, el presidente brasileño Jair Bolsonaro advirtió que las Fuerzas Armadas nacionales son garantes de la democracia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

En Ecuador, el Consejo Ampliado de la Conaie informó que la resolución de la movilización se toma luego de analizar la situación política y económica del país, así como la situación al interior del movimiento Pachakutik, brazo político de la organización indígena.La marcha contra las políticas de la gestión de Guillermo Lasso aún no tiene fecha definida.El periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle, dijo a En Órbita que la medida de protesta se anuncia en un momento muy complejo para el país en el terreno político, económico y social.Aguilar Morán enfatizó sobre una actual "ola de delincuencia en el país que ha degradado mucho la calidad de vida. Por otro lado, la Policía y el Ejército están involucrados en actos de corrupción que incluyen pirámides de lavado de dinero".La plataforma de lucha del movimiento indígena incluye temas como la oposición a las políticas extractivas y el rechazo a privatizar los sectores estratégicos. El periodista ecuatoriano destacó que en "el discurso del movimiento indígena algo que no ha cambiado es la lucha ancestral antiminera y la defensa del agua".La Conaie además se opone a los bajos precios de sustentación de los productos agropecuarios, a los altos costos de los insumos agrícolas y critica el alto precio de los combustibles. Ecuador, un país dolarizado, sufre las consecuencias de las sanciones internacionales contra Rusia, en relación con el conflicto en Ucrania.A criterio del entrevistado, "el descontento de la ciudadanía hacia el mandato de Lasso crece cada vez más. Su proyecto neoliberal ha dejado desempleados a miles de ecuatorianos, proceso que continúa la anterior gestión de Lenín Moreno. Y se suma el fenómeno de la migración, con miles de compatriotas que dejan el país".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro declaró que las Fuerzas Armadas son garantes de la democracia junto con los poderes Legislativo y Ejecutivo, frente al anuncio de la coalición integrada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Verde en apoyo a una posible candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva.Y además, Rusia confirmó el inicio de una nueva fase de su operación militar especial en Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

