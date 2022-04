https://mundo.sputniknews.com/20220419/los-cerdos-y-sus-reacciones-emocionales-a-la-musica-segun-estudio-cientifico-1124575429.html

Los cerdos y sus reacciones emocionales a la música, según estudio científico

Investigadores colombianos trabajan ahora en la generación de evidencia para elaborar música específica para cada especie animal.

Los cerdos y sus reacciones emocionales a la música, según estudio científico Investigadores colombianos trabajan ahora en la generación de evidencia para elaborar música específica para cada especie animal.

Una investigación publicada en la revista Nature, confirma evidencia científica sobre la respuesta emocional de cerdos al escuchar determinada música. Esto abrió paso a otras investigaciones que pueden permitir la elaboración de música específica para cada tipo de animales. La investigadora Juliana Zapata encabezó este trabajo, coordinado por el profesor Berardo Rodíguez, ambos integrantes de la Universidad de Antioquia, en Colombia.Rodríguez nos explicó cómo surgió la idea de trabajar en este tema.Trabajaron con cerdos de 30 días de vida, después del destete e implicó un trabajo de observación previo y durante el estudio, pues es necesario conocer el comportamiento de los animales y saber interpretarlo para luego conocer el grado de respuesta emocional ante diversos estímulos, según explicó Zapata.Entre los ejemplos en mente de los investigadores está la avicultura, ganadería lechera, equinos y animales domésticos “con trastornos de comportamiento o cuadros ansioso-depresivos”, explicó la investigadora.Hoy conocemos diferentes músicas para mascotas que son promocionadas comercialmente y las solemos utilizar para algunas instancias como cuando hay pirotecnia a fin de año, y las mascotas domésticas se asustan. Pero los científicos colombianos sostienen que no hay evidencia científica de su efectividad.Según Rodríguez, no está validada científicamente y por eso también el ánimo de sus investigaciones es producir música que sí tenga un sustento empírico.También se han inspirado en testimonios de vaqueros que se dedican a la producción de leche en Colombia y relataban cómo mejoraba la producción cuando ellos les cantaban a las vacas durante el ordeñe. Generar una comprobación científica de estos hechos, es el objetivo de los investigadores.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

