Las mascarillas en interiores dejan de ser obligatorias en España

Las mascarillas en interiores dejan de ser obligatorias en España

"Desde mañana, la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores, salvo en algunas excepciones. Avanzamos en la vuelta a la normalidad previa a la pandemia. El éxito de la campaña de vacunación nos permite iniciar ahora una nueva etapa en la lucha contra el COVID-19", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado en Twitter.Pese a eliminar la obligación general del uso de la mascarilla en interiores, la nueva norma contempla ciertas excepciones. Por ejemplo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria al usar el transporte público o en farmacias y centros sanitarios, aunque se eximirá de su uso a los pacientes hospitalizados cuando se encuentren en su habitación.Asimismo, la mascarilla será obligatoria en residencias de mayores tanto para los trabajadores como para quienes realicen visitas, pero no para las personas que habiten allí.No será necesario llevar la mascarilla en eventos multitudinarios, como partidos de fútbol o conciertos, independientemente de si se celebran al aire libre o no. Del mismo, modo, el cubrebocas dejará de ser obligatorio en todos los centros escolares.Finalmente, el decreto aprobado por el Gobierno aboga por un uso responsable de la mascarilla, recomendando —aunque no imponiendo— su uso entre la población más vulnerable al virus por motivos de edad o de estado de salud.Según explicó en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el país se encuentra ahora "en un contexto epidemiológico favorable que posibilita la flexibilización de uno de los elementos más simbólicos de la pandemia".En estos momentos, más de un 92% de la población mayor de 12 años —un total de 39 millones de personas— se encuentra vacunada con pauta completa y casi el 80% de las personas mayores de 40 años tiene dosis de refuerzo.Además, según destacó Darias, todos los indicadores principales de seguimiento de la pandemia "se encuentran en un nivel de riesgo bajo en la mayor parte del territorio".

